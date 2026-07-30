Acera presenta propuesta para fortalecer la integración del almacenamiento en el Sistema Eléctrico Nacional

El gremio organizó el seminario “Más de 10 GW de almacenamiento en Chile: récords y retos”, para difundir una propuesta técnica para perfeccionar la programación y operación de los sistemas de almacenamiento.

Con una cartera que supera los 10 GW entre proyectos en operación, construcción y desarrollo, Chile se encuentra ante una nueva etapa de la transición energética. Si durante la última década el desafío fue incorporar generación renovable y desarrollar proyectos de almacenamiento, hoy el foco está puesto en lograr que esa capacidad opere de manera eficiente y entregue el máximo valor al Sistema Eléctrico Nacional.

Con ese objetivo, en diciembre de 2025, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, Acera A.G., encargó a la consultora Vinken, el estudio “Propuesta de Procedimientos para el Tratamiento de Sistemas de Almacenamiento en la Programación y Operación”, para analizar cómo se están incorporando las baterías al despacho del Sistema Eléctrico Nacional y proponer mejoras concretas, aplicables y graduales. Luego de cinco meses de desarrollo, se presentó dicho estudio, en el seminario “+10 GW de almacenamiento en Chile: récords y retos”, instancia que reunió a autoridades, especialistas y representantes de la industria para analizar las condiciones regulatorias, técnicas y operacionales necesarias para acompañar el acelerado crecimiento de esta tecnología.

La actividad contó con la participación del subsecretario de Energía, Hugo Briones; el presidente de Acera, Sergio del Campo; la directora ejecutiva del gremio, Ana Lía Rojas; el director de Estudios de Acera, Felipe Gallardo; y el director de Vinken, Matías Negrete. Especialmente relevante fue la participación del Director Ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Ramón Castañeda y del jefe del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía, Danilo Zurita.

El almacenamiento ya es un pilar del sistema eléctrico

Durante las palabras de bienvenida, el presidente de Acera, Sergio del Campo, destacó que Chile vive una transformación histórica de su matriz eléctrica y que el almacenamiento se ha consolidado como un componente estratégico para el presente y el futuro del sistema eléctrico.

En ese contexto, señaló que esta tecnología permite desacoplar la generación y el consumo en el tiempo, aporta estabilidad y servicios al sistema, reduce la volatilidad de los precios y fortalece la integración de las energías renovables, transformándose en un elemento clave para avanzar hacia una matriz cada vez más limpia y competitiva.

Asimismo, reafirmó el rol de Acera como un gremio que busca contribuir al desarrollo del sector mediante estudios y propuestas técnicas, con el propósito de apoyar la toma de decisiones y fortalecer las condiciones que permitan consolidar la transición energética.

Oportunidad para aprovechar el potencial renovable del país

En las palabras inaugurales, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, destacó el enorme potencial energético de Chile y señaló que el almacenamiento será determinante para seguir avanzando en la integración de energías renovables, reducir los vertimientos y fortalecer la seguridad y flexibilidad del sistema eléctrico.

Durante la jornada, el director de Estudios de Acera, Felipe Gallardo, presentó un panorama actualizado del desarrollo del almacenamiento en Chile, dando cuenta del acelerado crecimiento de esta tecnología y de su creciente participación en el Sistema Eléctrico Nacional.

En su exposición, destacó que el almacenamiento dejó de ser una solución incipiente para transformarse en un componente cada vez más relevante de la matriz eléctrica, tanto por la capacidad que ya se encuentra disponible como por el volumen de proyectos que ingresará durante los próximos años. Este avance permitirá aprovechar de mejor manera la generación renovable y aportar mayor flexibilidad al sistema, pero también exige adaptar oportunamente los criterios y herramientas utilizados para su programación y operación.

Posteriormente, Matías Negrete, director de Vinken, presentó las propuestas emanadas del estudio "Propuesta de Procedimientos para el Tratamiento de Sistemas de Almacenamiento en la Programación y Operación", elaborado por la consultora y encargado por Acera.

El documento constituye un aporte técnico orientado a fortalecer la discusión sobre la operación del almacenamiento en Chile y plantea una hoja de ruta gradual para adaptar los procedimientos del sistema eléctrico a un escenario donde las baterías tendrán un rol cada vez más relevante.

La propuesta identifica oportunidades de mejora en materias como el cálculo del costo de oportunidad, la programación intradiaria, la trazabilidad y auditabilidad de las decisiones operacionales, el fortalecimiento de las herramientas de despacho y el uso de información actualizada para apoyar la operación del sistema.

Asimismo, plantea avanzar progresivamente hacia mecanismos que permitan representar de mejor manera el aporte del almacenamiento, incorporando nuevas herramientas operacionales y una evolución del diseño de mercado acorde con el crecimiento que experimentará esta tecnología durante los próximos años.

El estudio enfatiza que estas medidas no buscan maximizar la rentabilidad de las baterías, sino optimizar la operación del Sistema Eléctrico Nacional, aprovechando de mejor manera la energía renovable disponible, reduciendo costos operacionales y fortaleciendo la seguridad y eficiencia del suministro eléctrico.

Necesidades de avanzar en la gradualidad

El seminario concluyó con una conversación moderada por la Directora Ejecutiva de Acera, y representantes del ecosistema eléctrico chileno:

-Ramón Castañeda, Director Ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional.

-Andrea von Chrismar, Socia de Prieto Abogados.

-Alfredo Solar, Secretario General de Acera A.G. y CEO Atlas Energy Chile.

-Danilo Zurita, Jefe del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía.

-Rodrigo Iglesias, Socio Director de Synex.

Durante este intercambio existió amplio consenso en que el crecimiento explosivo que ha tenido esta tecnología exige mejoras de programación y operación, mediante una implementación gradual, fortaleciendo la coordinación entre agentes, la regulación requerida y herramientas e información para y desde el Coordinador.

Entre los principales temas abordados destacaron la necesidad de acelerar la elaboración de la nueva Norma Técnica de Coordinación y Operación; aumentar la frecuencia a programación intradiaria y fortalecer la automatización de las herramientas de despacho; mejorar la calidad y disponibilidad de la información utilizada para la operación desde los propios coordinados; avanzar hacia procesos más trazables y auditables; y generar condiciones que permitan reducir la incertidumbre operacional y otorgar mayor predictibilidad al funcionamiento del sistema.