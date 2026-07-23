Agrumin cuestiona dichos de exministro Briones sobre incentivos a las pymes

La asociación respondió a las declaraciones del exministro de Hacienda Ignacio Briones y sostuvo que el principal obstáculo para el crecimiento de las pequeñas empresas no son los incentivos estatales, sino las múltiples barreras estructurales que enfrentan.

La Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras A.G. (Agrumin), a través de su presidente Patricio Gatica, manifestó su preocupación por las recientes declaraciones del exministro de Hacienda Ignacio Briones, quien señaló que las políticas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) terminan desincentivando su crecimiento al transformarse en una especie de 'respiración artificial'.

Gatica afirmó que dichas declaraciones “reflejan un profundo desconocimiento de la realidad que enfrentan miles de pequeños emprendedores y productores a lo largo del país, especialmente en sectores como la pequeña minería”.

“Pensar que un pequeño empresario decide mantenerse deliberadamente en esa condición para conservar un beneficio es desconocer completamente cómo funciona este sector. La inmensa mayoría de los pequeños productores aspira a crecer, invertir, incorporar tecnología, generar más empleo y aumentar su productividad. Lo que muchas veces lo impide son las barreras estructurales que enfrenta”, señaló el directivo de Agrumin.

El presidente de la asociación explicó que, en la pequeña minería, el desarrollo de una empresa depende de factores como el acceso al financiamiento, la volatilidad de los precios internacionales de los minerales, los elevados costos regulatorios, la permisología, la disponibilidad de tecnología y las propias características de cada yacimiento.

En ese contexto, Agrumin sostuvo que las políticas públicas orientadas a las pymes no deben ser vistas como “herramientas que permitan corregir desigualdades de origen y generar condiciones para competir en forma más equitativa con empresas de mayor tamaño”.

Asimismo, la organización insistió en que el verdadero desafío consiste en diseñar instrumentos que acompañen el crecimiento de las pequeñas empresas, evitando que el paso a una categoría superior implique cargas regulatorias, tributarias o administrativas desproporcionadas.

Finalmente, el presidente de Agrumin recordó que desde hace varios años las organizaciones de pequeña minería impulsan la creación de un Estatuto Especial para la Pequeña Minería, iniciativa destinada a reconocer las particularidades de la actividad y establecer un marco regulatorio acorde con su realidad productiva.

“Nuestro objetivo no es obtener privilegios, sino contar con reglas que permitan desarrollar una pequeña minería más competitiva, más sustentable y con mayor capacidad para seguir generando empleo, inversión y oportunidades en las regiones mineras del país”, concluyó Patricio Gatica.