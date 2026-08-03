Agrumin da la bienvenida al Mes de la Minería reafirmando su compromiso con la pequeña y mediana minería

En un corto período de existencia, Agrumin ha logrado consolidarse como un actor reconocido en el debate sobre las políticas públicas que afectan a la pequeña y mediana minería, impulsando propuestas concretas y visibilizando las principales dificultades que enfrentan miles de productores a lo largo de Chile.

La Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras A.G. (Agrumin) inició el Mes de la Minería destacando los importantes avances alcanzados desde su creación y renovando su compromiso de seguir siendo la principal voz de defensa y promoción de un sector fundamental para el desarrollo económico y social del país.

En un corto período de existencia, Agrumin ha logrado consolidarse como un actor reconocido en el debate sobre las políticas públicas que afectan a la pequeña y mediana minería, impulsando propuestas concretas y visibilizando las principales dificultades que enfrentan miles de productores a lo largo de Chile.

A través de declaraciones públicas, cartas a las autoridades, reuniones con representantes del mundo político y técnico, y una activa presencia en los medios de comunicación, la asociación ha instalado en la agenda nacional temas tan relevantes como la necesidad de reactivar el sector, fortalecer el rol de Enami, modernizar la regulación minera, mejorar las condiciones de seguridad, simplificar la tramitación de proyectos y generar un marco que permita el crecimiento sostenible de la pequeña y mediana minería.

"El inicio del Mes de la Minería es una oportunidad para reconocer el enorme aporte que realizan miles de pequeños y medianos productores que, con esfuerzo y perseverancia, mantienen viva una actividad que genera empleo, dinamiza las economías regionales y contribuye al desarrollo de numerosas localidades alejadas de los grandes centros urbanos", señaló Patricio Gatica Rossi, presidente de Agrumin.

El dirigente destacó que uno de los principales logros de la organización ha sido transformar las inquietudes históricas del sector en propuestas concretas, contribuyendo a que la pequeña y mediana minería vuelva a ocupar un espacio relevante en la discusión pública.

Asimismo, valoró el crecimiento que ha experimentado la asociación desde su fundación. Hoy Agrumin reúne un número cada vez más importante de socios provenientes de distintas regiones del país, fortaleciendo su representatividad y consolidando una red de colaboración entre productores, profesionales y actores vinculados a la actividad minera.

En materia de comunicaciones, la organización también ha dado pasos significativos con la puesta en marcha de su sitio web institucional y el desarrollo de una activa presencia en redes sociales, especialmente en Instagram y LinkedIn, plataformas desde las cuales informa sobre la actualidad del sector, difunde sus propuestas y mantiene un contacto permanente con sus asociados y la ciudadanía.

"Nuestro objetivo es seguir creciendo y representar con fuerza los intereses de quienes desarrollan una minería responsable, generadora de oportunidades y profundamente comprometida con el desarrollo de las regiones. Sabemos que aún quedan importantes desafíos, pero también tenemos la convicción de que, trabajando unidos, podremos construir un mejor futuro para la pequeña y mediana minería chilena", agregó Gatica.

En el marco del Mes de la Minería, Agrumin anunció que continuará impulsando iniciativas orientadas a promover el diálogo con las autoridades, fortalecer la asociatividad del sector y avanzar en políticas públicas que permitan recuperar la competitividad de una actividad que constituye parte esencial de la historia, la identidad y el desarrollo productivo de Chile.

La asociación invitó a pequeños y medianos productores, profesionales, proveedores y a todas las personas comprometidas con el futuro de la minería nacional a conocer su trabajo, participar en sus actividades y sumarse a una organización que busca representar con unidad, seriedad y propuestas concretas a un sector que merece un lugar prioritario en la agenda del país.