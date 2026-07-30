Agrumin valora Plan "Minería en Marcha", y se mostró expectante frente a prontos anuncios para el sector

“Estamos expectantes respecto a esos anuncios que, sin duda, permitirán reactivar el desarrollo del sector de la pequeña y mediana minería”.

La Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras A.G. (​Agrumin), valoró el anuncio realizado por el Ministerio de Minería respecto de la implementación del Plan "Minería en Marcha", destinado a acelerar la recuperación de las faenas afectadas por los recientes temporales en las regiones de Coquimbo y Atacama.

El presidente de ​Agrumin, Patricio Gatica, señaló que toda iniciativa orientada a restablecer la actividad productiva de cientos de pequeños productores constituye “una buena noticia para un sector que ha debido enfrentar, además de los efectos del sistema frontal, una serie de dificultades económicas y operacionales durante los últimos años”.

"Valoramos que el Gobierno haya reaccionado con rapidez y haya dispuesto un conjunto de medidas destinadas a recuperar caminos, reforzar la seguridad de las faenas y facilitar el acceso a instrumentos de financiamiento. La pequeña minería necesita volver a producir lo antes posible, porque detrás de cada faena existen familias, trabajadores y comunidades completas que dependen de esta actividad", afirmó el directivo, quien ha vivido en carne propia los efectos de las intensas lluvias que han afectado al norte del país.

No obstante, Patricio Gatica sostuvo que la emergencia también deja en evidencia la necesidad de avanzar en soluciones permanentes para la pequeña y mediana minería.

"Las catástrofes naturales ponen a prueba la resiliencia de nuestros productores, pero también muestran las debilidades estructurales que enfrenta el sector. Chile necesita una política de Estado para la pequeña minería que entregue mayor estabilidad, acceso oportuno al financiamiento, infraestructura adecuada, modernización tecnológica y una institucionalidad especialmente diseñada para la realidad de este segmento productivo."

En ese sentido, Gatica señaló que tiene conocimiento que en las próximas horas las autoridades sectoriales, quienes se encuentran en el norte evaluando los daños provocados por los sistemas, harán importantes anuncios para el sector que van en línea con lo planteado por ​Agrumin y los productores mineros. “Estamos expectantes respecto a esos anuncios que, sin duda, permitirán reactivar el desarrollo del sector de la pequeña y mediana minería”.

Patricio Gatica recordó que ​Agrumin ha planteado en distintas instancias la necesidad de crear un Estatuto Especial para la Pequeña Minería, iniciativa que permita reconocer las particularidades de una actividad que desarrolla su labor en condiciones muy distintas a la gran minería y que constituye una importante fuente de empleo y desarrollo en numerosas localidades del país.

"Hoy la prioridad es recuperar la actividad productiva de las zonas afectadas. Pero al mismo tiempo debemos aprovechar esta oportunidad para construir una pequeña minería más fuerte, más segura, más competitiva y con mejores herramientas para enfrentar futuras contingencias", concluyó el presidente de ​Agrumin.