Aluminio avanza en vehículos eléctricos, pero cobre mantiene su rol en aplicaciones críticas

El mayor uso de aluminio en vehículos eléctricos responde a criterios de costo y peso, aunque el cobre seguirá siendo indispensable en las aplicaciones más exigentes.

El creciente diferencial de precios entre el cobre y el aluminio está llevando a fabricantes de vehículos eléctricos a revisar el diseño de sus sistemas de cableado. De acuerdo con un análisis de GEM Mining Consulting, el aluminio ganará espacio principalmente en aplicaciones en aplicaciones específicas, sin reemplazar el papel central del cobre en funciones críticas.

La incorporación de cableado de aluminio por parte de fabricantes como Ferrari y BMW, junto con tendencias observadas en Tesla y empresas chinas, refleja una búsqueda por reducir costos y peso sin comprometer el desempeño. El incentivo económico adquiere mayor relevancia cuando el cobre alcanza entre 3,5 y 4,0 veces el precio del aluminio.

El análisis concluye que la sustitución es más viable en sistemas con espacio físico disponible, baja o moderada densidad de corriente y alta sensibilidad al costo o al peso. En contraste, el cobre mantiene ventajas en motores, conectores compactos, electrónica de potencia, interconexiones críticas y cableado de alto desempeño.

Asimismo, GEM Mining Consulting estima que la sustitución potencial hacia 2035 podría representar entre 1,5% y 6,0% de la demanda global esperada de cobre, considerando también otros materiales sustitutos.

“El aluminio puede suavizar parte del crecimiento de la demanda cuando los precios del cobre son altos, pero no reemplaza la necesidad de nueva oferta minera, mayor reciclaje y una cadena de suministro más resiliente”, afirmó Patricio Faúndez, de GEM Mining Consulting.

El informe también proyecta que, incluso en un escenario de mayor adopción del aluminio, la electrificación, la expansión de redes, los centros de datos, la inteligencia artificial y las energías renovables seguirán impulsando el crecimiento estructural de la demanda de cobre.