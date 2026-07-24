Anglo American mantiene proyección de producción de cobre para 2026 y reduce previsión de costos unitarios

El reporte correspondiente al segundo trimestre indica que la producción se mantuvo en línea con el mismo período del año anterior, con un incremento en Chile compensado por una disminución prevista en Perú.

Anglo American informó, a través de un comunicado, que la producción de cobre del segundo trimestre de 2026 alcanzó las 173.200 toneladas, en línea con el período comparativo, impulsada por un aumento de la producción en Chile, compensado por una disminución prevista en Perú.

El reporte señala que en Chile la producción llegó a 98.200 toneladas, un 2 % más que en igual período del año anterior, debido a una mayor productividad en Los Bronces, aunque parcialmente contrarrestada por una menor producción en Collahuasi asociada a menores leyes de mineral.

Asimismo, la empresa informó que la producción de Los Bronces aumentó un 25 %, hasta 46.000 toneladas, tras la puesta en marcha de la segunda planta y la recuperación sostenida del rendimiento operacional. En tanto, la participación atribuible de Anglo American en Collahuasi disminuyó un 11 %, hasta 42.600 toneladas, debido al procesamiento de mineral de menor ley, mientras que El Soldado redujo su producción en un 17 %, hasta 9.600 toneladas, por motivo de la disminución del volumen de procesamiento y a la menor ley del mineral prevista (0,81 % vs. 0,84 %).

Respecto de las perspectivas para este año, la empresa mantuvo sin cambios su pronóstico de producción de cobre entre 700.000 y 760.000 toneladas y redujo su previsión de costo unitario para 2026 a menos de c.145 c/lb, beneficiada por mayores créditos por subproductos y movimientos favorables de tasas de cambio.

El presidente ejecutivo de Anglo American, Duncan Wanblad, afirmó que "logramos otro sólido trimestre tanto en materia del cobre como del mineral de hierro premium, con un buen rendimiento según lo planificado". Agregó que "nuestra cadena de suministro está gestionando activamente estos costos de los insumos y nos hemos beneficiado de los sólidos aportes de subproductos del cobre durante el primer semestre del año. Esto, junto con un fuerte control de costos, ha impulsado una reducción de nuestras previsiones de costos unitarios para el cobre de Chile a c.210c/lb (antes era c/230c/lb) y el cobre de Perú a c.65c/lb (antes era c.100 c/lb)".

En relación con la integración con Teck, Wanblad señaló que "va por buen camino para generar un líder mundial en materia de metales y minerales, especializado en cobre", manteniéndose sin cambios el plazo previsto para su finalización entre septiembre de 2026 y marzo de 2027.

"Seguimos avanzando hacia la finalización, con la aprobación antimonopolio de China, el último hito regulatorio pendiente. Aunque ambas empresas operarán de forma totalmente independiente hasta que se produzca la finalización, la planificación de la integración se encuentra en una fase bien avanzada, centrada en garantizar que, una vez finalizada la transacción, estaremos bien posicionados para iniciar el trabajo para obtener el significativo valor y sinergias que hemos detectado de Anglo Teck", concluyó el ejecutivo.