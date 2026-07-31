Anglo American mejora resultados semestrales con mayores ingresos y recuperación operacional en cobre

El EBITDA subyacente alcanzó US$4.002 millones, mientras que la producción de cobre en Chile aumentó 5%, apoyada por la reanudación de la segunda planta de procesamiento de Los Bronces.

Anglo American informó que durante el primer semestre de 2026 obtuvo ingresos por US$9.926 millones, un incremento de 11% respecto del mismo período del año anterior, mientras que su EBITDA subyacente alcanzó los US$4.002 millones, cifra que representa un alza de 35%. En paralelo, el margen EBITDA aumentó desde 32% a 38%.

Asimismo, la empresa señaló a través de un comunicado que las pérdidas atribuibles al patrimonio de la compañía se redujeron desde US$1.879 millones a US$858 millones, equivalente a una disminución de 54%.

En el país, la producción de cobre alcanzó las 195.200 toneladas, un crecimiento de 5% frente al primer semestre de 2025. El principal aporte provino de Los Bronces, cuya producción aumentó 18%, hasta 94.500 toneladas, gracias a la reanudación de la segunda planta de procesamiento y el desempeño sostenido de la recuperación.

En tanto, Collahuasi la producción de cobre atribuible a Anglo American registró una baja de 2% a 81.400 toneladas, afectada por menores leyes del mineral, aunque parcialmente compensada por un mejor desempeño de la planta. El Soldado, por su parte, redujo su producción en 12% a 19.300 toneladas, debido al procesamiento de reservas de menor ley como consecuencia de la transición entre las distintas fases de la mina.

Respecto de la estrategia corporativa, el presidente ejecutivo de Anglo American, Duncan Wanblad, afirmó que la empresa continúa avanzando en la optimización de su portafolio mediante la venta de activos. En ese contexto, destacó el acuerdo para vender el negocio de carbón siderúrgico a Dhilmar por un valor máximo de US$3.875 millones y los avances en los procesos de desinversión de los negocios de níquel y De Beers.

"Estamos promoviendo el pleno desarrollo de Anglo American, basado en el cobre, el mineral de hierro premium y los nutrientes para cultivos, con el objetivo de generar un valor considerable para nuestros accionistas, al tiempo de prepararnos para concretar nuestra fusión con Teck con el fin de generar una empresa líder mundial en materia de metales y minerales", señaló Wanblad.

El ejecutivo agregó que la planificación para la integración con Teck continúa avanzando y que la compañía mantiene como objetivo concretar la operación entre septiembre de 2026 y marzo de 2027, "siendo la aprobación antimonopolio de las autoridades de China el último hito regulatorio pendiente. La planificación de la integración está bien avanzada, lo que garantiza que estaremos preparados para empezar a materializar el valor sustancial y las sinergias que hemos identificado desde Anglo Teck, una vez que se cierre la operación", destacó el ejecutivo.