Anglo American y Teck anuncian el futuro equipo ejecutivo de Anglo Teck y designan al CEO para Chile

Dale Webb, actual vicepresidente senior de Operaciones para Latinoamérica de Teck, asumirá la dirección de la compañía en Chile una vez que se concrete la fusión entre ambas empresas, prevista entre septiembre de 2026 y marzo de 2027, sujeto a la aprobación regulatoria final.

Anglo American y Teck anunciaron la composición del futuro equipo ejecutivo de Anglo Teck, la compañía que surgirá de la fusión entre ambas empresas, e informaron que Dale Webb será el CEO para Chile una vez que se concrete la operación.

El ejecutivo, actualmente vicepresidente senior de Operaciones para Latinoamérica de Teck, asumirá el cargo tras el cierre de la fusión, previsto entre septiembre de 2026 y marzo de 2027, sujeto a la aprobación regulatoria final, mientras que hasta entonces el negocio de Anglo American en el país continuará siendo liderado por Tzveta Tchorbadjieva.

Al respecto, el COO de Anglo American y futuro COO de Anglo Teck, Ruben Fernandes, destacó que “Anglo Teck será una compañía minera líder con especial foco en cobre y donde Chile tendrá un papel primordial en su futuro. Aquí en Chile tendremos seis operaciones de cobre, incluyendo una fundición y tres de las minas más importantes de la industria cuprífera: Los Bronces, Collahuasi y Quebrada Blanca. En Chile tenemos atractivos proyectos para aumentar la producción de cobre mediante la integración de Los Bronces con Andina, a través del Plan Minero Conjunto que hemos acordado con Codelco, y mediante la integración operacional de Collahuasi y Quebrada Blanca. Estos proyectos en su conjunto significarían aproximadamente 300 mil toneladas adicionales de cobre, reafirmando el liderazgo global de Chile”, precisó.

Asimismo, sostuvo que “estoy muy contento con el nombramiento de Dale para liderar nuestro futuro negocio en Chile y estoy seguro de que su liderazgo y sus excelentes relaciones con nuestros grupos de interés en Chile le ayudarán a seguir manteniendo la excelencia operacional y a hacer crecer nuestro negocio en el país, para beneficio de Chile y de nuestros accionistas. Dale tiene una destacada trayectoria de más de 25 años y posee una importante experiencia en Chile, dado su actual cargo y su experiencia como Gerente General de Quebrada Blanca. Mientras esperamos que la fusión se concrete, los equipos de liderazgo de Anglo American y Teck en Chile se mantienen sin cambios”, destacó.

Equipo ejecutivo global

El futuro equipo directivo de Anglo Teck reúne a un grupo de líderes altamente experimentados y complementarios de ambas compañías, que combinan una profunda experiencia operacional y financiera, conocimiento del mercado global y una sólida trayectoria de liderazgo en materia de seguridad, toma de decisiones basada en valores y ejecución de proyectos para generar valor de largo plazo para los accionistas y las partes interesadas.

A partir de la finalización de la fusión, el equipo directivo de Anglo Teck estará compuesto por:

- Duncan Wanblad – Chief Executive Officer (CEO)

- Jonathan Price – Deputy CEO & Chief Strategy Officer

- John Heasley – Chief Financial Officer (CFO)

- Ruben Fernandes – Chief Operating Officer (COO)

- Ian Anderson – Chief People Officer

- Lyndon Arnall – Chief Legal & Sustainability Officer

- Alison Atkinson – Chief Technical Officer and CEO of Crop Nutrients

- Karla Mills – Chief Projects Officer

- Matt Walker – CEO, Marketing

En paralelo, se infomó que Nolitha Fakude continuará en su cargo actual, como presidenta de Anglo Teck en Sudáfrica, reportando a Duncan Wanblad.

Igualmente se ha confirmado a los ejecutivos que liderarán los otros negocios productivos en diferentes países y que reportarán a Rubén Fernandes en su calidad de Chief Operating Officer (COO), también a partir de la finalización de la fusión:

- Ana Sanches – CEO, Brasil

- Brock Gill – CEO, Canadá y EE. UU.

- Mpumi Zikalala – CEO, Kumba Iron Ore

- Tony Power – CEO, Perú

Sobre el futuro equipo ejecutivo de Anglo Teck, el CEO de Anglo American y futuro CEO de Anglo Teck, Duncan Wanblad, afirmó que “marca otro hito importante en nuestro avance hacia la fusión de estas dos grandes empresas. Juntos, estamos formando una potencia global en el sector de los metales y minerales que ofrecerá a los inversionistas más de 70% de exposición al cobre. Como futuro CEO de Anglo Teck, tengo plena confianza en los equipos altamente capacitados que he presentado hoy, gracias a su historial de resultados y su diversidad de experiencia global”.

En la misma línea, Jonathan Price, CEO de Teck y futuro Deputy CEO de Anglo Teck, aseguró que “hoy marca un importante paso adelante en la creación de Anglo Teck, que estamos configurando para que sea un productor global de cobre de primer nivel, con operaciones de clase mundial y oportunidades de crecimiento excepcionales. Este equipo ejecutivo proporcionará una sólida continuidad al negocio combinado y nos posicionará para aprovechar todo el potencial de Anglo Teck como líder global en la producción responsable de muchos de los metales y minerales con los que el mundo cuenta”.

Anglo Teck: cartera y oportunidades de creación de valor

Anglo Teck se beneficiará de una cartera líder en la industria minera, que incluye varios activos de cobre de clase mundial, junto con negocios de alta calidad de mineral de hierro y zinc.

Anglo Teck será uno de los mayores productores de cobre del mundo y se beneficiará de algunos de los yacimientos de cobre de mayor calidad del mundo, con importantes proyectos de desarrollo de cobre ubicados en jurisdicciones mineras atractivas y bien establecidas, para seguir haciendo crecer el negocio. La compañía también conservará opciones de crecimiento en toda su amplia cartera de productos, incluyendo el mineral de hierro de alta calidad, el zinc y los fertilizantes.

Se espera que la fusión genere sinergias anuales antes de impuestos de aproximadamente US$800 millones para fines del cuarto año tras la finalización de la transacción, y se prevé que alrededor del 80% de estas se materialice hacia fines del segundo año tras la finalización, impulsadas por economías de escala, eficiencias operacionales y excelencia comercial y funcional.

Anglo Teck también colaborará con las principales partes interesadas y socios de las minas de cobre en Chile Collahuasi y Quebrada Blanca para optimizar el valor de estos activos y lograr sinergias de ingresos por US$1 400 millones de dólares (sobre una base del 100%) promedio anual antes de impuestos entre 2030 y 2049, principalmente a través de la integración operacional y la optimización de Collahuasi y Quebrada Blanca para crear uno de los mejores distritos mineros de cobre del mundo.