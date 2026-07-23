Autoridades y empresas mineras refuerzan agenda de empleo para la Región de Antofagasta

La reunión puso énfasis en la contratación de trabajadores locales, la articulación con organismos de capacitación y el desarrollo de estrategias colaborativas para el crecimiento regional.

Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el sector público y la industria minera para impulsar la contratación de trabajadores y trabajadoras de la Región de Antofagasta, la Delegada Presidencial Regional, Katherine López, encabezó una reunión junto al seremi de Minería, Jorge Astudillo, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Paola Solari, junto a ejecutivos de las principales empresas mineras que desarrollan operaciones y proyectos de inversión en la región.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron el estado de avance de diversas iniciativas de inversión minera e hicieron un llamado a las empresas a privilegiar la contratación de mano de obra local, contribuyendo de esta manera a enfrentar las actuales cifras de desempleo y a generar mayores oportunidades para las familias de la región.

La instancia permitió, además, intercambiar visiones respecto de los desafíos que enfrenta la industria en materia de capital humano, la necesidad de fortalecer la vinculación con los territorios y la importancia de avanzar en estrategias colaborativas, que favorezcan un desarrollo económico con impacto directo en el empleo regional.

La delegada Presidencial Regional, Katherine López, destacó que “el Gobierno está impulsando la Mesa Pro-Empleo y una de las acciones es el trabajo conjunto con el sector privado, “porque sabemos que la inversión debe traducirse en beneficios concretos para las personas. La Región de Antofagasta concentra una de las carteras de inversión minera más importantes del país y queremos que ese dinamismo también se refleje en más oportunidades laborales para quienes viven en nuestro territorio. Valoramos la disposición de las empresas para avanzar en este desafío común, que busca fortalecer el empleo local y contribuir al desarrollo de nuestras comunidades”.

Por su parte, el seremi de Minería, Jorge Astudillo, señaló que “la minería continúa siendo el principal motor económico de nuestra región y hoy enfrenta importantes proyectos que demandarán capital humano en distintas etapas de ejecución. Por ello, hemos invitado a las empresas a reforzar su compromiso con la contratación de trabajadores de la Región de Antofagasta, potenciando el talento local y generando un impacto positivo en las comunas donde se desarrollan estas inversiones”.

En tanto, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Paola Solari, indicó que “nuestro objetivo es que las oportunidades laborales que se generen a partir de las inversiones lleguen efectivamente a las personas de la región. Para ello, seguiremos fortaleciendo la articulación entre los organismos públicos, las empresas y los organismos de capacitación, promoviendo procesos de reclutamiento inclusivos y una mejor preparación de la fuerza laboral para responder a los requerimientos de la industria”.

Desde el gremio minero, Pablo Pisani, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Escondida | BHP declaró que la reunión entre autoridades y los representantes de las empresas mineras fue instancia provechosa.

“Consideramos que un espacio muy potente para ir avanzando en necesidades que sentimos que son comunes: la formación, el capital humano, su empleabilidad son elementos fundamentales con los cuales las compañías mineras y Escondida BHP en particular, vive en el día a día. Al tener una instancia con autoridad de poder dialogar las situaciones o dificultades que tenemos para potenciar ese desafío nos parece muy muy positivo”, dijo.

Las autoridades coincidieron en que el diálogo permanente entre el Gobierno y la industria minera, es indispensable para avanzar en una agenda que combine crecimiento económico, inversión y generación de empleo de calidad, consolidando a la región como un referente del desarrollo minero sostenible del país.