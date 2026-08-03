Biministro Daniel Mas anuncia simplificación de permisos en minería con foco en agilizar inversiones

Durante la Cuenta Pública ministerial, la autoridad informó que modificación al reglamento de Seguridad Minera ingresó a Contraloría con propuesta de simplificar 55 autorizaciones sectoriales en 13 permisos y 18 técnicas habilitantes alternativas (THA) que operarán como declaraciones juradas.

Como parte de las medidas definidas por el Ministerio de Minería para avanzar en la modernización regulatoria, simplificar la tramitación de proyectos y agilizar inversiones en el sector, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dio a conocer hoy lunes, el ingreso a la Contraloría General de la República de modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera, adecuándolo a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.

Las modificaciones van a permitir simplificar 55 autorizaciones sectoriales en 13 permisos y 18 técnicas habilitantes alternativas (THA), que operarán como declaraciones juradas.

El biministro Mas enfatizó que estas modificaciones, “constituyen un importante avance para la minería en reducción de burocracia para la obtención de permisos, mayor certeza y claridad regulatoria junto con procedimientos más simples y eficientes para el desarrollo de nuevas inversiones, manteniendo plenamente los estándares de seguridad minera y protección ambiental”.

El secretario de Estado agregó que “más inversión y más proyectos en minería es sinónimo de más y mejores empleos, desarrollo regional y mejores condiciones de vida para miles de compatriotas”.

El anuncio fue realizado esta mañana en Iquique, donde el biministro encabezó, junto al subsecretario Álvaro González, su primera Cuenta Pública como máxima autoridad de la cartera, y entregó un balance de su gestión y los principales desafíos institucionales para los próximos años.

La medida es parte de los tres ejes del plan de gobierno para la minería 2026-2030, que presentó el biministro Mas durante el balance institucional: generar mejores condiciones para invertir y entregar mayor certeza jurídica, modernizar la regulación para reducir tiempos de tramitación; y fortalecer la institucionalidad minera para que responda con mayor eficiencia a los desafíos del sector.

Estas prioridades -de acuerdo con lo expuesto por la autoridad- responden al objetivo claro del gobierno del Presidente José Antonio Kast de “consolidar a Chile como una potencia minera a nivel mundial, recuperando la inversión, reactivando el crecimiento económico y la generación de nuevos empleos. En definitiva, mejorar la calidad de vida de los chilenos, sobre todo en nuestras regiones”, subrayó.

Adicionalmente, el secretario de Estado destacó que -fruto de un trabajo conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente- se han propuesto modificaciones al Reglamento de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente con el objetivo de modernizar la regulación de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y facilitar el desarrollo de proyectos mineros.

En este marco, el pasado 31 de julio se publicó el proyecto de modificación a este reglamento y se abrió un espacio de consulta pública, que cierra el próximo 11 de septiembre, previo a su ingreso a Contraloría para la toma de razón.

Plan “Minería en Marcha”

El biministro abrió la Cuenta Pública 2026 del Ministerio de Minería, informando sobre el lanzamiento del plan “Minería en Marcha”, una iniciativa de coordinación público-privada entre el Estado, la industria minera y los gobiernos regionales, dirigida a entregar medidas y acciones de apoyo a la pequeña y mediana minería afectada por el sistema frontal que golpeó con especial fuerza a las regiones de Coquimbo y Atacama.

“El plan ‘Minería en Marcha’ contempla tres ejes de trabajo muy concretos: en primer lugar, el acceso a las faenas mineras y la habilitación de los caminos; en segundo lugar, la correspondiente inspección de la seguridad de las faenas afectadas; y en tercer lugar, la reactivación de la operación. Estamos liderando este esfuerzo y trabajando en conjunto con Sernageomin, Enami, Banco Estado, Corfo, las Delegaciones Presidenciales, los Gobiernos Regionales, el Ministerio de Obras Públicas y los mineros, todos con un gran objetivo: que las faenas vuelvan a operar lo antes posible”, subrayó la autoridad.

Primeros 120 días de gobierno

Entre los logros alcanzados, el secretario de Estado destacó la rápida tramitación en el Congreso que ha tenido el primer proyecto de ley minero presentado por el gobierno para simplificar el régimen de patentes mineras, la reactivación del Tratado de Integración y Complementación Minera con Argentina, y el nuevo ciclo de proyectos mineros que ha despertado la confianza de los inversionistas a partir del 11 de marzo.

Sobre este último punto, el biministro Mas subrayó que “un hito del periodo son los 15 proyectos mineros por un total de US$ 24 mil millones ingresados a tramitación ambiental al SEIA. Esta cifra constituye un récord desde que el SEIA tiene registro”.

Asimismo, destacó que los principales avances de estos primeros meses de gobierno, “demuestran que nuestro plan 2026 – 2030 para el sector ya se está traduciendo en acciones concretas con el propósito de generar las condiciones para que el sector minero desate todo su potencial”, afirmó el biministro Mas.

Próximos desafíos sectoriales

La Cuenta Pública 2026 del ministerio concluyó con la exposición de las prioridades para el segundo semestre de 2026 y año 2027 presentadas por el subsecretario de Minería, Álvaro González, entre las que abordó la pronta aprobación del proyecto de ley de simplificación de patentes mineras, actualmente en segundo trámite legislativo. “Es una prioridad inmediata: impulsaremos su pronta aprobación en el Senado para que la pequeña y mediana minería cuente cuanto antes con un sistema de patentes más simple, que incentive la exploración y la producción”, señaló.

Al finalizar el balance, el subsecretario llamó a todos los actores de la industria a trabajar de manera colaborativa. “Esta agenda no la ejecuta solo el ministerio. Necesitamos de todos. A las compañías les digo: inviertan con certidumbre y ambición; a los gremios: participen en soluciones; a las comunidades: acompáñennos en procesos transparentes donde el beneficio sea tangible; a la academia: únanse a nosotros en formación y ciencia aplicada”, concluyó la autoridad.