Bolero BESS inicia operaciones y fortalece liderazgo de AES Andes en almacenamiento de energía

El proyecto incorpora 146 MW de capacidad de almacenamiento al Sistema Eléctrico Nacional y refuerza la flexibilidad, seguridad y resiliencia de la red, consolidando el rol de AES Andes como actor clave en la transición energética de Chile.

AES Andes anunció el inicio de operaciones de Bolero BESS, un nuevo sistema de almacenamiento de energía en baterías ubicado en la Región de Antofagasta. El hito representa un nuevo avance en la transformación del portafolio de la compañía y en el desarrollo de infraestructura clave para acelerar la transición energética de Chile.

Con este hito, AES Andes alcanza 756 MW de sistemas de almacenamiento en baterías en Chile, consolidando una de las mayores plataformas de esta tecnología en América Latina.

Bolero BESS incorpora 146 MW de capacidad de almacenamiento al Sistema Eléctrico Nacional, mediante la incorporación de baterías al Parque Solar Bolero, permitiendo capturar energía renovable en los períodos de mayor generación e inyectarla posteriormente a la red en los horarios de mayor demanda. Con una autonomía de 3 horas, el sistema podrá almacenar e inyectar alrededor de 160 GWh de energía renovable al año, contribuyendo a reducir vertimientos, gestionar de manera más eficiente la generación del parque y aportar mayor flexibilidad operacional, seguridad de suministro y confiabilidad para los clientes.

“La entrada en operación comercial de Bolero BESS es un nuevo paso en la ejecución de nuestra estrategia y reafirma nuestra convicción de que el almacenamiento es fundamental para avanzar hacia una matriz más renovable, segura y flexible. Esta tecnología permite aprovechar mejor los recursos disponibles, fortalecer el sistema eléctrico y responder de manera más eficiente a la creciente demanda por energía renovable”, señaló Javier Dib, CEO de AES Andes.

Bolero BESS forma parte del plan de crecimiento que AES Andes impulsa en el norte del país, junto con iniciativas como Pampas, Cristales, Arenales y Atacama BESS. Estos proyectos refuerzan la apuesta de la compañía por soluciones que integran generación renovable, almacenamiento y mayor flexibilidad para el sistema eléctrico.