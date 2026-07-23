Cámara de Diputados aprueba primera iniciativa legislativa minera del Presidente Kast

Biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó la celeridad con que ha sido tramitada la iniciativa que busca fortalecer el desarrollo de la pequeña y mediana minería.

Por una amplia mayoría -107 votos a favor, 20 abstenciones y 2 en contra- el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que simplifica el sistema de postulación y pago de patente minera rebajada para concesiones de explotación. De este modo, la primera iniciativa legislativa de carácter minero del gobierno del Presidente José Antonio Kast avanza ahora a la Comisión de Minería y Energía del Senado, donde proseguirá su discusión en segundo trámite constitucional.

El proyecto de ley -ampliamente esperado por los pequeños y medianos productores mineros- propone modificaciones al sistema de patentes establecido en el Código de Minería con el propósito de hacer más simple el régimen mediante la eliminación del aumento progresivo de las patentes y los requisitos de 500 hectáreas, parentescos y tipos societarios para la pequeña minería.

Además, incorpora una nueva causal de rebaja por exploración minera para que el productor no tenga que postular todos los años a este beneficio, y busca también conservar el monto del pago de la patente proporcional en el caso de las pertenencias mineras y mantenerlo hasta el primer año de constitución en una décima de unidad tributaria mensual.

“Esta es una buena y esperada noticia para los pequeños y medianos mineros, especialmente de las regiones del norte y centro del país que se han visto afectados por un sistema frontal sin precedentes. Si queremos hacerle la vida más fácil a este sector, que es fundamental para el desarrollo y el empleo, necesitamos que las reglas sean claras, estables y razonables. Y esto es precisamente el énfasis de este proyecto de ley”, afirmó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

Junto con valorar la celeridad del trabajo parlamentario para sacar adelante el proyecto, la autoridad destacó que la propuesta “apunta a contar con un esquema regulatorio que incentive también la inversión en exploración, otorgando herramientas que flexibilizan el cumplimiento normativo de la pequeña minería, segmento que es tan relevante para decenas de comunas, especialmente las del norte del país”.

Tras la votación, el subsecretario de la cartera, Álvaro González, subrayó que la iniciativa contribuye a mejorar la situación de los pequeños mineros: “En primer lugar, facilitamos el acceso al eliminar el parentesco que les era exigido a los pequeños mineros al momento de postular a este trámite y los tipos societarios que impedían a muchos acceder al beneficio. Segundo, eliminamos la patente progresiva a quienes no han podido desarrollar actividad. Y como tercer punto, se amplían los beneficios. No sólo el concesionario podrá postular, sino también arrendatarios y quienes exploten legítimamente la mina”, comentó.

Una vez aprobado el proyecto en el Senado, la actividad minera dispondrá de un régimen general de patentes más beneficioso, con causales de rebaja bien delimitadas, alineando el sistema con los objetivos de desarrollo minero del país.