Cancillería coordina con gremios estrategia para ampliar exenciones al arancel de EE.UU.

Las autoridades detallaron las acciones que buscarán ampliar la cobertura de productos chilenos excluidos de la sobretasa y confirmaron una próxima reunión con representantes de la USTR.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, acompañado por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, y el embajador de Chile en Estados Unidos, Andrés Ergas, encabezó una reunión con gremios empresariales para presentar las próximas acciones del Gobierno en la negociación para que más productos chilenos queden exentos de los aranceles fijados por el Gobierno norteamericano.

En el encuentro, las autoridades detallaron las próximas gestiones de negociación directa con Estados Unidos en pos de obtener nuevas exenciones de productos de la canasta exportadora chilena a los aranceles de 12,5% fijados por Estados Unidos.

Actualmente, casi el 60% del valor de las exportaciones a Estados Unidos quedó exenta de esta sobretasa (incluyendo cobre, litio, paltas, naranjas y kiwis, entre otros).

Tras la reunión, el canciller Pérez Mackenna señaló que “nosotros tenemos un Tratado de Libre Comercio plenamente vigente con Estados Unidos y lo que vamos a hacer, justamente, es sentarnos a negociar con Estados Unidos tanto el problema de las tasas, como también, en forma muy importante, los bienes que han sido excluidos de esta nueva realidad. Llevamos aproximadamente un 60% de los bienes excluidos, hasta ahora, pero queremos sentarnos a negociar la ampliación de esa figura”. Enfatizó que negociar siempre es ampliar las alternativas que uno tiene, “así que vamos a estar trabajando, con mucha fuerza, en el mejor interés de Chile. Porque las exportaciones y el comercio exterior son fundamentales para poder entregar trabajo de buena calidad a los chilenos", sostuvo.

Por su parte, la subsecretaria Estévez entregó más detalles sobre la negociación bilateral en curso con su contraparte norteamericana: “Estamos iniciando una nueva etapa de trabajo con Estados Unidos, que contempla un trabajo técnico muy riguroso para respaldar, con evidencia, la relevancia que tienen distintos productos chilenos para el mercado estadounidense. La coordinación público-privada ha sido fundamental para reunir esos antecedentes y seguirá siendo una de las principales fortalezas de Chile en esta nueva etapa de conversaciones”, dijo la autoridad, añadiendo que ese éxito apunta a lograr nuevas exenciones para productos que actualmente están gravados con un arancel de 12,5%.

Paralelamente, las autoridades comentaron que el vicepresidente comercial de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Jeff Goettman, visitará Chile en agosto para continuar avanzando en las negociaciones, con el fin de lograr nuevas exenciones de productos chilenos a esta nueva tasa arancelaria.

Este sería el primer país sudamericano que visitaría Goettman, quien ha jugado un rol activo en las negociaciones con México y Canadá en el contexto de la renovación o renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.

Durante el encuentro, las autoridades reiteraron que cualquier compromiso será evaluado considerando su compatibilidad con la institucionalidad y el marco regulatorio nacional, así como con la política comercial de largo plazo que Chile ha desarrollado durante décadas.