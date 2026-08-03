Carlos Barahona, de Gecamin: “Más que organizar conferencias, Gecamin contribuye a acelerar la transferencia de conocimiento hacia la industria minera”

Con casi tres décadas articulando el diálogo técnico del sector, la entidad chilena busca cerrar la brecha entre la investigación y las operaciones mineras. Carlos Barahona repasa los hitos del último año y analiza las claves para enfrentar a los principales desafíos de la industria.

Más de 4.750 profesionales participaron de las ocho conferencias desarrolladas por Gecamin durante 2025. De ellos, casi 900 fueron extranjeros, provenientes de 36 países, incluyendo más de 1.400 delegados de operaciones mineras. Estas cifras dan cuenta del trabajo y crecimiento que ha registrado esta empresa chilena fundada en 1998, con el propósito de crear un espacio de encuentro entre la industria, la academia y los proveedores tecnológicos para favorecer el intercambio de conocimiento y la innovación en minería.

“Cada año nuestras conferencias reúnen en Chile a algunos de los principales especialistas internacionales en minería, son un punto de encuentro que favorece una transferencia efectiva de conocimiento y que contribuye a acelerar la innovación en la industria minera”, explica Carlos Barahona, gerente general de Gecamin.

Para ello, cuentan con el apoyo de instituciones coorganizadoras provenientes de universidades de prestigio internacional y centros de investigación especializados en minería de varios países del mundo, quienes también participan con charlas técnicas durante las conferencias. “En 2025, el 35% (385) de las presentaciones técnicas fueron realizadas por autores internacionales”, explica Barahona.

Para elaborar la agenda de cada una de las conferencias, tienen como foco abordar los principales desafíos tecnológicos y operacionales que enfrenta la industria minera. Durante este año, por ejemplo, los temas están centrados principalmente en el mantenimiento en Mapla-Mantemin; la planificación del cierre de minas en Planning for Closure; el procesamiento de minerales y geometalurgia en Procemin-Geomet; la automatización, digitalización e inteligencia artificial en Minería Digital; la seguridad y salud ocupacional en Safe Mining; la gestión de los relaves en Tailings; la gestión del agua en Water Congress, y la excelencia operacional de los procesos mineros en Minexcellence.

Para conocer más sobre el trabajo de esta institución, conversamos con Carlos Barahona, quien además nos compartió su visión sobre los desafíos actuales de la industria minera.

Desde su perspectiva como puente entre la academia y la industria, ¿cómo ven el desarrollo y la madurez del conocimiento minero en Chile en las últimas décadas?

En los últimos años, con el impulso a la investigación e innovación, ha mejorado mucho la conexión de la industria minera con las universidades y centros de excelencia.

Chile posee un conocimiento de alto nivel en los procesos mineros, reconocido por la comunidad minera internacional. Siendo el principal productor mundial de cobre y sede de algunas de las minas más grandes del planeta, ha favorecido el desarrollo de universidades y centros de investigación de excelencia, que forman profesionales altamente especializados en geología, minería y metalurgia extractiva. Este desarrollo ha sido posible gracias a la larga trayectoria minera del país. Chile no solo es líder en producción minera, sino también en la generación de conocimiento innovador y especializado en minería.

¿Cuáles son los desafíos que hoy exigen una mayor actualización y transferencia de conocimientos?

La industria minera debe enfrentar diferentes desafíos para mantenerse competitiva y desarrollarse en forma sostenible y eficiente.

La inteligencia artificial, junto con la automatización y la digitalización, están transformando profundamente la forma de diseñar, operar y mantener las minas. Otros temas relevantes son la descarbonización, la gestión eficiente del agua, la gestión segura de los relaves y el desarrollo de soluciones de economía circular.

Todos estos desafíos exigen que los profesionales se mantengan permanentemente actualizados respecto de las nuevas tecnologías, metodologías y mejores prácticas.

¿Qué tan efectivo es actualmente el traspaso de la innovación técnica desde los centros de investigación y proveedores hacia las grandes operaciones mineras en el país? ¿Qué rol juega Gecamin ahí?

La industria minera adopta las innovaciones con cautela, debido a los elevados riesgos operacionales y económicos asociados. Por esto, normalmente prefiere utilizar tecnologías que ya hayan demostrado resultados exitosos en otras operaciones y así disminuir el riesgo.

Gecamin, en sus conferencias, proporciona un espacio de encuentro para compartir mejores prácticas, innovaciones tecnológicas y avances en la gestión de los procesos mineros. Esto facilita la transferencia tecnológica, fortalece la actualización profesional y contribuye a acelerar la incorporación de innovaciones en las operaciones mineras.

Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los próximos pasos o las nuevas fronteras temáticas que Gecamin busca conquistar?

Nuestro desafío es seguir anticipando los temas que marcarán el futuro de la minería y analizarlos en espacios de encuentro para la comunidad minera internacional. Queremos continuar siendo un puente entre la investigación, el desarrollo tecnológico y la industria, contribuyendo a que Chile consolide su posición como referente mundial en conocimiento minero. Estamos convencidos de que los grandes desafíos de la minería pueden abordarse y resolverse de una manera más eficiente y con mayor celeridad mediante la colaboración entre la industria, la academia, los centros de investigación y los proveedores tecnológicos.

Conectamos conocimiento, personas e innovación para construir una minería cada vez más segura, eficiente y sostenible. Más que organizar conferencias, Gecamin contribuye a acelerar la transferencia de conocimiento hacia la industria minera.

Fuente: Corporación Alta Ley.