Caserones consolida monitoreo en tiempo real para optimizar la flotación de cobre

La implementación del sensor multivariable U-Sensing ha permitido generar información continua sobre variables críticas del circuito Rougher, fortaleciendo el control de procesos y el desarrollo de estrategias para mejorar la recuperación de cobre.

Desde comienzos de 2023, la Gerencia de Procesos de Lundin Mining Caserones, junto con el Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), desarrolla un proyecto pionero orientado a fortalecer el control de procesos y mejorar la recuperación de cobre en el circuito de flotación Rougher de la compañía.

La iniciativa considera la instalación de un sensor multivariable denominado U-Sensing, que permite contar con información en línea y en tiempo real sobre variables metalúrgicas como concentración de gas, densidad de sólidos y viscosidad, entre otras. Gracias a esta tecnología, Lundin Mining Caserones ha podido monitorear directamente variables que anteriormente requerían análisis de laboratorio y mayores tiempos de espera, permitiendo detectar cambios en el comportamiento del mineral y su impacto en el desempeño metalúrgico de la planta.

“Esta tecnología ha demostrado ser una herramienta muy relevante para nuestra operación. Durante más de tres años nos ha permitido generar conocimiento nuevo, comprender mejor el comportamiento del circuito Rougher y avanzar en estrategias operacionales orientadas a mejorar la recuperación de cobre. Además, la experiencia desarrollada en nuestra operación ha contribuido al avance y validación de esta tecnología para la industria minera”, señaló el gerente de Procesos, Freddy Alcorta.

Durante este periodo, la información recopilada por el sensor ha permitido identificar relaciones relevantes entre la viscosidad del mineral, la dispersión de aire en las celdas y la recuperación de cobre, generando nuevos antecedentes para la operación y optimización del circuito Rougher. Los resultados fueron recopilados recientemente en un paper técnico desarrollado entre profesionales de Lundin Mining Caserones, la USACH y U-Sensing, basado en mediciones realizadas directamente en la primera celda de flotación Rougher de la planta concentradora.

Además, el estudio permitió identificar diferencias de hasta cerca de 4 puntos porcentuales en la recuperación Rougher asociadas a cambios en la concentración de gas y la viscosidad del mineral detectados por el sensor en tiempo real. Esta información ha permitido fortalecer el monitoreo del proceso y entregar mayores herramientas a los operadores para aplicar ajustes operacionales orientados a mejorar la recuperación de cobre y anticipar escenarios complejos en el procesamiento de minerales.

Para el Superintendente de Metalurgia y Control de Procesos, Nicolas Miranda, “el sensor ha funcionado de acuerdo con lo esperado y nos ha permitido visualizar en tiempo real lo que ocurre bajo la zona de espuma al interior de una celda de flotación, donde se genera la colección de los metales de interés. Esto ha sido clave para comprender cómo cambios en las características del mineral impactan el desempeño metalúrgico y permiten tomar decisiones operacionales de manera correcta y oportuna”.

“El proyecto desarrollado junto a Lundin Mining Caserones permitió fortalecer la robustez operacional del sensor multivariable mediante sistemas CIP, y generar evidencia industrial clave sobre el impacto de la viscosidad de pulpa en la dispersión de aire y la eficiencia de flotación”, indicó Miguel Maldonado, académico del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la USACH y fundador de U-Sensing.

La experiencia desarrollada en Lundin Mining Caserones ha permitido además avanzar en la validación industrial de esta tecnología, generando antecedentes y aprendizajes que hoy están siendo considerados en otras operaciones de la gran minería, interesadas en fortalecer el monitoreo en tiempo real y la optimización de sus procesos de flotación.