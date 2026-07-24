Centro de Empleo y Proveedores de Codelco abre nuevas oportunidades para empresas locales

Seis empresas colaboradoras de Codelco sostuvieron 90 reuniones con 24 proveedores locales, fortaleciendo el encadenamiento productivo y la generación de nuevas oportunidades comerciales para empresas de la provincia.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo el desarrollo de proveedores locales y generar nuevas oportunidades de negocio para empresas de la provincia de El Loa, el Centro de Colaboración para el Empleo y Proveedores Locales de Codelco Operaciones Norte realizó la primera Rueda de Negocios 2026, instancia que reunió a seis empresas colaboradoras de la Corporación (Sonda, Emin, Aramark, Komatsu, Termomin y Enaex) con 24 proveedores locales, concretando un total de 90 reuniones previamente programadas según la oferta y demanda de servicios.

La jornada permitió que las empresas participantes presentaran sus capacidades, conocieran requerimientos específicos de la industria minera y establecieran contactos para futuras alianzas comerciales, consolidando un espacio de vinculación que busca fortalecer la participación de proveedores locales en la cadena de valor de la minería.

Rodolfo Bickell, director de Asuntos Comunitarios de Codelco Operaciones Norte, destacó el impacto que ha tenido el Centro de Colaboración desde su puesta en marcha, señalando que "lo importante son los datos duros. Durante estos 15 meses este centro ha demostrado que se puede hacer, y que Codelco, como empresa del Estado, está comprometida con generar empleo y oportunidades de negocio para los proveedores de la zona". Agregó que "la idea es ir mejorando el encadenamiento de este círculo virtuoso entre proveedores, mano de obra y empresas que hoy están participando".

Por su parte, José Cerceda, representante de Enaex Servicios, valoró la posibilidad de fortalecer el vínculo con empresas del territorio. "Es una actividad bastante importante porque nos lleva a reunirnos con nuestros proveedores locales. Es importante que estas empresas se integren a lo que nosotros hacemos día a día y también nos ayuda a apoyar su desarrollo futuro", afirmó.

En tanto, Emily Perhueza, encargada de Abastecimiento de Sonda, calificó la iniciativa como "un 10 de 10", destacando que permite identificar proveedores capaces de responder a las necesidades de la industria y, al mismo tiempo, contribuir al crecimiento de empresas locales. "Muchas empresas quieren incorporarse al rubro minero y estas instancias les ayudan a seguir creciendo. Ojalá más empresas puedan participar en iniciativas como ésta", comentó.

Oportunidades para empresas del territorio

La instancia también fue valorada por los proveedores locales. Jéssica Cortés, encargada de Administración y Logística de Transportes Trapsa, señaló que "este Centro de Empleo y Proveedores representa una oportunidad muy grande para todas las empresas locales. Nos permite ampliar nuestra red, generar nuevos lazos y seguir creciendo. Estamos súper contentos y esperamos que estas instancias continúen".

En la misma línea, Patricio Sarria, gerente de la misma empresa, destacó que la jornada permitió presentar sus servicios a potenciales clientes y abrir nuevas posibilidades de colaboración. "Hasta el momento todo ha sido muy positivo. Hemos conversado con distintas empresas y queremos generar buenas alianzas para seguir creciendo y aportar al desarrollo de la industria", indicó.

Luis Ricaldi, representante de RCI Servicios de Ingeniería, quien participó por primera vez en una rueda de negocios organizada por el Centro de Colaboración, aseguró que "nos está ayudando tremendamente en la captación de nuevos clientes. Somos una empresa pequeña y esta instancia nos viene de perilla para generar nuevos contactos. Lo vemos como el inicio de una nueva relación de trabajo y tenemos altas expectativas de concretar oportunidades en el futuro".

La Rueda de Negocios forma parte de las acciones impulsadas por el Centro de Colaboración para el Empleo y Proveedores Locales, iniciativa de Codelco Operaciones Norte que busca fortalecer el ecosistema empresarial del territorio, promoviendo el encuentro entre empresas colaboradoras y proveedores locales para generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y empleo en la provincia de El Loa.