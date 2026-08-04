Club de la Minería Aprimin destaca el rol de los proveedores frente a los desafíos de la industria

La jornada reunió a representantes del sector para analizar el impacto de la geopolítica y los procesos regulatorios en la minería, además de conocer propuestas de Flesan Minería y Lamaignere Chile en operación y logística.

En un escenario donde la minería ya no solo enfrenta desafíos técnicos, sino también complejas barreras territoriales, de permisología y de licencia social, el Club de la Minería Aprimin volvió a posicionarse como el punto de encuentro clave para el análisis estratégico del sector. En su quinto capítulo de la temporada 2026, la jornada estuvo marcada por la potente reflexión del académico Marcos Lima sobre la "nueva maldición" de los recursos naturales y la presentación de soluciones concretas en operación y logística a cargo de las empresas socias Flesan Minería y Lamaignere Chile.

Durante el bloque central del encuentro, el destacado académico, consultor y socio de CiS Consultores, Marcos Lima, expuso la ponencia titulada "The new resource curse" (La nueva maldición de los recursos). Apoyándose en el debate global sobre geopolítica de minerales críticos y las dinámicas entre potencias como EE. UU. y China, Lima analizó la evolución de este clásico concepto económico hacia el escenario minero actual.

En la ocasión, planteó que los desafíos estratégicos de la industria ya no responden únicamente a fluctuaciones macroeconómicas o a la disponibilidad de reservas en el subsuelo, sino a cómo las tensiones globales, las barreras territoriales, la burocracia en permisos y la exigencia de licencias sociales condicionan la competitividad del sector.

En este contexto, enfatizó que para sostener la hegemonía y el valor de los recursos en el país, es fundamental potenciar el ecosistema de proveedores, transformando la extracción primaria en una plataforma exportadora de tecnología, innovación y sostenibilidad.

Por su parte, la empresa Flesan Minería, representada por su gerente general, Michel Chait, abordó su propuesta de valor utilizando una dinámica analogía con el fútbol y el reciente Mundial. A través de un formato de preguntas enfocado en la estructura de su "equipo titular", la compañía detalló la solidez de sus tácticas operativas en la cancha minera, sus hitos en rendimiento y seguridad, así como sus rigurosos estándares éticos y de Fair Play. Además, Chait destacó la importancia de la "cantera" de Flesan Minería, orientada al desarrollo de jóvenes talentos y la formación de capital humano para responder con flexibilidad y alta exigencia a los proyectos del sector.

En tanto, Lamaignere Chile, de la mano de su General Manager, Boris Marin, expuso sobre las soluciones logísticas integrales que la compañía ofrece al mercado nacional e internacional. Durante la presentación, se revisaron los hitos de la firma en el país, su reciente experiencia en FIDAE 2026 y las valiosas sinergias que conectan a la industria aeronáutica con las necesidades de la minería. Marin analizó las contingencias del entorno internacional que afectan a los importadores y posicionó a Lamaignere como un socio estratégico para enfrentar estos escenarios, destacando sus avances en materia de sustentabilidad, diversidad y liderazgo femenino en la cadena de suministro.

Tras las exposiciones, los ejecutivos presentes se reunieron en el habitual espacio de camaradería del Club de la Minería, consolidando el encuentro como una instancia clave para el intercambio de ideas y la articulación entre proveedores y la industria minera.