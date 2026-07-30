Codelco conmemorará el primer aniversario del accidente en El Teniente y reafirmará su compromiso con la seguridad

La Corporación rendirá homenaje a los seis trabajadores fallecidos el 31 de julio de 2025 y destacará las acciones implementadas durante el último año para fortalecer la gestión preventiva y la cultura de seguridad en sus operaciones.

Con profundo respeto por la memoria de los seis trabajadores fallecidos en el accidente ocurrido en División El Teniente el 31 de julio de 2025, Codelco conmemorará este viernes el primer aniversario de una de las jornadas más dolorosas de su historia reciente. La Corporación rendirá homenaje a quienes perdieron la vida y reafirmará su respeto hacia sus familias, renovando su compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad como la principal prioridad de la compañía, junto a los trabajadores de Codelco y de las empresas colaboradoras.

Durante este año, la Corporación ha impulsado investigaciones, incorporado aprendizajes y fortalecido sus capacidades preventivas para seguir elevando los estándares de seguridad en sus operaciones. Al mismo tiempo, ha mantenido una colaboración permanente con las investigaciones y fiscalizaciones de las autoridades competentes, como parte de su compromiso con el aprendizaje, la mejora continua y el fortalecimiento de una cultura de seguridad en toda la organización.

Conmemoración del primer aniversario

Este viernes 31 de julio, Codelco realizará actividades de conmemoración en División El Teniente, Casa Matriz y el resto de sus operaciones. La jornada incluirá ceremonias de homenaje, reflexiones de seguridad en los cambios de turno, espacios de recogimiento y un minuto de silencio en memoria de los seis trabajadores fallecidos. Estas instancias buscarán honrar su recuerdo y renovar el compromiso institucional con el cuidado de la vida y la seguridad como el valor más importante de la Corporación.