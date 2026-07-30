Codelco lidera en el Monitor de Sostenibilidad Empresarial 2026

La Corporación fue la compañía más mencionada espontáneamente por la ciudadanía como referente en desarrollo sostenible, además de encabezar la categoría de empresas extractivas.

Codelco se ubicó en el primer lugar en la categoría Empresas Extractivas del Monitor de Sostenibilidad Empresarial 2026, estudio que realizan en conjunto Ipsos Chile, la Cámara de Comercio de Santiago y la Universidad del Desarrollo. Además, fue la empresa más recordada espontáneamente por la ciudadanía como referente en desarrollo sostenible.

La edición 2026 del estudio puso especial foco en la credibilidad de las organizaciones frente a crecientes exigencias de transparencia y rendición de cuentas, destacando la importancia de demostrar los compromisos mediante resultados verificables. El informe consultó a 5 mil personas y estuvo centrado en 100 compañías.

Pablo Contreras, gerente de Acción Climática de Codelco, señaló que este reconocimiento a Codelco refleja que el trabajo diario que se realiza en las divisiones para incorporar mejoras operacionales, ambientales y sociales está siendo percibido por la ciudadanía.

“Nuestro desafío es generar valor para Chile desarrollando una minería cada vez más segura, eficiente y responsable, con resultados que fortalezcan nuestra competitividad y el desarrollo de los territorios donde operamos", comentó.

Hacia adelante, Contreras indicó que "la sostenibilidad se construye con hechos: mejorando nuestro desempeño, reduciendo impactos, fortaleciendo la relación con las comunidades y asegurando que Codelco sea una empresa competitiva y sostenible en el tiempo".