Colbún informa EBITDA de US$156,9 millones durante el segundo trimestre de 2026

El resultado trimestral presentó un avance del 12% respecto del mismo período del año anterior, en un trimestre marcado por el contexto hidrológico más seco registrado en el Sistema Eléctrico Nacional.

Colbún S.A. informó sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026 (2T26), período en el que registró un EBITDA (resultado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones) de US$156,9 millones, cifra que representa un aumento de 12% respecto de los US$140,6 millones obtenidos durante el mismo período del año anterior.

El trimestre estuvo marcado por un escenario hidrológico particularmente desafiante para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con déficits de precipitaciones de hasta 89% respecto de un año hidrológico medio en las principales cuencas del país. En este contexto, la generación hidroeléctrica del sistema disminuyó significativamente, siendo compensada por una mayor generación renovable y térmica.

Pese a este escenario, la generación de Colbún aumentó 19% respecto del segundo trimestre de 2025, impulsada principalmente por el retorno a operación de la Central Santa María, el mayor aporte del Parque Eólico Horizonte y un mayor despacho de las centrales a gas del Complejo Nehuenco. Lo anterior permitió que la Compañía pasara desde una posición compradora neta a una posición vendedora neta en el mercado spot durante el trimestre.

De esta forma, los ingresos por actividades ordinarias de Colbún durante el segundo trimestre aumentaron 12%, los que alcanzaron a US$449,2 millones, impulsados por mayores ventas de energía y potencia en Chile, asociadas al mayor volumen comercializado en el mercado spot como consecuencia de la mayor generación ya mencionada y por un alza en los precios spot. Además, en el caso de Perú, la filial Fenix registró mayores ingresos provenientes de clientes regulados, producto de nuevos contratos con empresas distribuidoras.

En tanto, la Compañía anotó una ganancia en el período de US$36,6 millones, 24% menor a la de US$48,2 millones del segundo trimestre de 2025. Esta baja se debe al deterioro del resultado no operacional, asociado principalmente a efectos extraordinarios no recurrentes, entre los cuales se encuentra el costo por la cancelación anticipada de contratos de carbón firmados en 2022; y a un mayor gasto financiero.

En términos acumulados, durante el primer semestre el EBITDA alcanzó los US$289,5 millones, disminuyendo 9% respecto del igual periodo del año pasado, variación que se explica principalmente por el impacto de la interrupción del sistema de transporte de gas natural de TGP en marzo pasado y que obligó a Fenix a operar temporalmente con diésel y realizar mayores compras de energía para abastecer sus compromisos contractuales. La ganancia neta acumulada para el semestre alcanzó los US$60,9 millones, lo que se compara con una ganancia de US$130,6 millones en el primer semestre de 2025.

Hechos destacados

Respecto de la gestión comercial, durante el año se han firmado en Chile contratos de venta de energía con 68 clientes, por un total de 481 GWh anuales. En Perú, en tanto, se han adjudicado contratos de suministro con 8 clientes, por un total de 15,5 MW.

En almacenamiento, el proyecto BESS Celda Solar (912 MWh) alcanzó un 94% de avance y comenzó sus pruebas de carga y descarga, mientras que el proyecto BESS Diego de Almagro Sur llegó a 58% de progreso.