Compañía Minera Condestable impulsa exploración en más de 46 mil hectáreas con potencial cuprífero

La empresa desarrolla frentes de exploración subterránea, superficial y regional, mientras evalúa incorporar una planta piloto de ore sorting para optimizar el procesamiento de minerales de baja ley.

Compañía Minera Condestable, adquirida recientemente por el grupo Rio2 Limited, ejecuta un ambicioso programa de exploración sobre más de 46 mil hectáreas de concesiones mineras con alto potencial cuprífero, sostuvo Enrique Ramírez Ostolaza, gerente general de la empresa minera durante, el Desayuno Empresarial organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Como parte de este plan, la compañía desarrolla tres frentes de exploración subterránea, superficial y regional y registra un avance de 62.3% en su campaña de geofísica, orientada a identificar nuevas oportunidades de crecimiento de recursos minerales.

Optimización de la operación

Dentro de su estrategia para incorporar nuevas tecnologías a sus operaciones, Condestable evalúa implementar un programa piloto de preselección de minerales (ore sorting) que buscaría mejorar el aprovechamiento de materiales de baja ley mejorando la eficiencia del proceso minero.

La iniciativa contempla la instalación de una planta piloto con capacidad para procesar entre 1.000 y 1.500 toneladas por día. El proyecto se desarrollará sobre la base de los resultados favorables obtenidos en pruebas de laboratorio realizadas con materiales provenientes de stockpiles de baja ley y desmonteras mineralizadas, las cuales evidenciaron la posibilidad de incrementar entre 1.4 y 1.6 veces la ley de cobre del material alimentado.

Con esta tecnología, explicó el ejecutivo, la empresa busca realizar una clasificación temprana del mineral, separando el material sin valor económico antes de que ingrese al proceso de planta. De esta manera, se optimiza el uso de la capacidad de procesamiento, se reducen costos operativos y se incorporan al ciclo de producción recursos que anteriormente no resultaban económicamente viables.

La planta piloto está prevista para iniciar operaciones hacia finales de este año, según lo señalado en la presentación. Esta etapa permitirá evaluar el desempeño de la tecnología bajo condiciones operativas y determinar su viabilidad técnica y económica. De confirmarse resultados favorables, el proceso de ore sorting podría incorporarse progresivamente a las operaciones de Condestable como parte de un nuevo esquema de explotación basado en innovación, eficiencia y mayor aprovechamiento de los recursos minerales.

Asimismo, Rio2 anunció la conclusión de un informe técnico que actualiza los recursos y reservas minerales de la Mina Condestable.

Comisionamiento de Planta de Relaves Filtrados

En materia ambiental y de responsabilidad minera, la compañía avanza también en el comisionamiento de su Planta de Relaves Filtrados (PRF), instalación que permitirá incrementar la recuperación total de agua desde aproximadamente 60% hasta cerca de 90% contribuyendo a una gestión más eficiente del recursos hídrico en la operación.