Congreso aprueba marco legal para estabilización tarifaria y regularización del sistema eléctrico

El proyecto establece un conjunto de medidas para extender el subsidio eléctrico, resolver deudas regulatorias en distribución y transmisión, y acelerar inversiones destinadas a mejorar la seguridad y calidad del suministro.

Tras una intensa y rápida tramitación legislativa, la iniciativa presentada por el Ejecutivo el 23 de junio del presente año se convirtió en ley. La nueva normativa, denominada “Ordenemos la Cuenta” buscará proteger la economía de las familias, regularizar las deudas pendientes con las empresas del sector eléctrico y fortalecer la resiliencia del sistema, promoviendo un servicio más seguro, estable y sostenible para el país.

La votación que llevó a la iniciativa a transformarse en ley, contó unanimidad en el Senado y una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y Diputadas. Este resultado dejó de manifiesto la importancia de esta norma que adopta medidas de ayuda social, correcciones regulatorias y nuevas herramientas institucionales con el fin de avanzar hacia tarifas más justas y un sistema eléctrico más estable y predecible.

Posterior a la votación, la secretaria de Estado, valoró la disposición de los parlamentarios para trabajar por las familias de Chile dando continuidad a la discusión de la nueva ley. “Aquí lo que ha habido es un trabajo serio con los parlamentarios, con las diputadas, los diputados, las senadoras, los senadores, y quiero agradecerles a los presidentes de ambas comisiones porque han hecho un trabajo serio en la Cámara y en el Senado, y a cada uno de los que ha intervenido en esta discusión. De verdad, esto demuestra que cuando trabajamos todos juntos, cuando ponemos a la ciudadanía por delante, resolvemos problemas”, mencionó Ximena Rincón.

Durante la tramitación de la ley, se incluyó una indicación para extender la cobertura para electrodependientes y otra que dicta que las empresas no pueden incluir las multas cursadas por la SEC en las cuentas de la luz.

Contenido de la Ley Ordenemos la Cuenta

En su primer eje, el proyecto establece la rebaja y certeza tarifaria, contemplando extender el subsidio eléctrico para todo 2027 para ir en ayuda de las familias más vulnerables del país. También plantea la protección a los hogares de Los Ríos y Los Lagos, regiones donde las tarifas sufrirán una considerable alza.

En su segundo eje “Ordenemos las cuentas”, regularizará las tarifas y saldará las deudas que se arrastran con las empresas distribuidoras. De esta manera, el proyecto busca pagar la deuda del componente de distribución (VAD) para el periodo 2020-2024, que acumuló 43 meses de atraso, sin dañar el presupuesto de las familias chilenas.

El proyecto propone pagar la deuda desde el 2028 hasta el 2035 mediante un mecanismo gradual. En 2028, el cargo por deuda con generadoras bajará de 22 a 9 $/kWh, por lo que se aplicará un cargo de 5 $/kWh, evitando alzas y permitiendo una reducción neta de 8 $/kWh en la cuenta de la luz.

En su segundo eje, la iniciativa también se hace cargo del retraso de 28 meses que acumula la tarifa en su ítem de transmisión. Para evitar una nueva deuda, se propone extender el decreto tarifario 2020-2023 hasta el 31 de diciembre de 2028, permitiendo que desde 2029 el sistema opere sin retrasos ni nuevas deudas para las familias.

El tercer eje del proyecto de ley resguardará la seguridad y la calidad del servicio eléctrico. Esta iniciativa permitirá a la autoridad dar celeridad a inversiones específicas para las empresas de distribución y estas comenzarán a ser saldadas mientras ya se encuentran en ejecución.