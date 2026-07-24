Consorcio Austral ingresa al SEIA proyecto de producción de amoníaco verde por US$4.700 millones en Magallanes

La iniciativa "Acuario-Producción de Amoníaco Verde" se ubicará en la comuna de San Gregorio, y considera una capacidad de producción de 4.100 toneladas diarias durante una vida útil de 46 años.

Con una inversión estimada de US$4.700 millones, el proyecto "Acuario-Producción de Amoníaco Verde" inició su tramitación ambiental mediante el ingreso de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La iniciativa, impulsada por Consorcio Austral, contempla la producción de amoníaco verde para su comercialización y posterior exportación desde bahía Gregorio, en la comuna de San Gregorio, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El proyecto considera una capacidad de producción de 4.100 toneladas diarias de amoníaco verde durante su fase de operación y una vida útil de 46 años, incluyendo las etapas de construcción, operación y cierre.

La producción se realizará mediante el proceso de síntesis Haber-Bosch, utilizando hidrógeno obtenido a través de la electrólisis de agua desmineralizada con energía renovable y nitrógeno capturado directamente desde la atmósfera.

Para el suministro de energía, la iniciativa contempla un parque eólico de 173 aerogeneradores, con una potencia instalada de 1,73 GW, además de un sistema de almacenamiento mediante baterías (BESS) para contribuir a la estabilidad del suministro eléctrico.

De acuerdo con los antecedentes del proyecto, la fase de construcción requerirá 3.000 trabajadores, mientras que la operación considera 977 puestos de trabajo y la etapa de cierre 713.

Para más información del proyecto, pincha aquí.

Crédito foto: Consorcio Austral.