Coordinador asigna desarrollo de nuevas subestaciones para aumentar capacidad de la red en Ñuble

Los proyectos fueron adjudicados mediante licitación pública internacional y fortalecerán el abastecimiento eléctrico, además de entregar respaldo a los sectores de San Carlos y Tres Esquinas.

Los proyectos fueron adjudicados mediante licitación pública internacional y fortalecerán el abastecimiento eléctrico, además de entregar respaldo a los sectores de San Carlos y Tres Esquinas.

Tras realizar una licitación pública internacional, el Coordinador Eléctrico Nacional adjudicó los derechos de ejecución y explotación de dos nuevas subestaciones de carácter urgente en la región de Ñuble.

Las nuevas subestaciones Punilla y Quinchamalí implican una inversión referencial de 29 millones de dólares y habían sido definidas en el Decreto Exento N°10/2026 del Ministerio de Energía. Tendrán un plazo constructivo estimado de 48 meses.

Las obras fueron adjudicadas a Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. y Translec S.A. Su implementación contribuirá a reforzar la red local, aumentar la capacidad de abastecimiento de la demanda regional, brindar respaldo a las zonas de San Carlos y Tres Esquinas, además de resolver los problemas de suficiencia del sistema de 66 kV.

La adjudicación de estas obras constituye un importante avance en el necesario fortalecimiento de la transmisión en la Región de Ñuble.

Los detalles del proceso están disponibles en el sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional.