Corfo certifica proyecto de I+D de Keypro Ingeniería para desarrollar nuevas soluciones tecnológicas para la minería

La iniciativa, acogida a la Ley de Incentivo Tributario a la Investigación y Desarrollo, incorporará herramientas de transformación digital e inteligencia artificial para optimizar la ejecución de proyectos de ingeniería minera.

La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) certificó un proyecto de investigación y desarrollo (I+D) de Keypro Ingeniería en el marco de la Ley de Incentivo Tributario a la Investigación y Desarrollo (Ley I+D), que promueve la inversión privada en innovación y desarrollo tecnológico.

Evaluada técnicamente por Corfo y aprobada por el Comité InnovaChile, la iniciativa es el primer proyecto de Keypro Ingeniería en acceder a este mecanismo. Financiado con recursos propios, contempla el desarrollo de nuevas herramientas orientadas a optimizar la ejecución de proyectos de ingeniería minera, mejorar la trazabilidad técnica y reducir los tiempos en etapas críticas, incorporando capacidades de transformación digital e inteligencia artificial.

“La innovación aplicada es un camino que queremos construir de manera permanente. Este proyecto nos permite dar un paso concreto hacia una forma de hacer ingeniería donde la tecnología no reemplaza el conocimiento, sino que lo potencia. Nuestro desafío es transformar esa combinación en soluciones prácticas que generen valor para nuestros clientes y acompañen la evolución que vive la minería”, señala Jorge Roco, Gerente de Negocios y Transformación de Keypro Ingeniería.

El proyecto forma parte del trabajo que viene desarrollando Keypro para fortalecer sus capacidades de innovación e integrar nuevas herramientas digitales a su experiencia en ingeniería, con el objetivo de responder a los desafíos de una industria minera en constante evolución.

Desde Corfo, Antonio Quilaqueo, ejecutivo técnico de la Subdirección de Incentivo Tributario a la I+D de la Gerencia de Innovación, destaca el impacto que este tipo de iniciativas tiene sobre la productividad y competitividad de las empresas. “Lo que sobresale en este proyecto es que Keypro Ingeniería está utilizando herramientas de transformación digital e inteligencia artificial para optimizar sus procesos de ingeniería. Más allá de desarrollar un nuevo producto, este tipo de proyectos permite mejorar la eficiencia y fortalecer la competitividad industrial”, sostiene.

Fundada en 2003 y parte de STRACON Group desde 2026, Keypro Ingeniería ha ejecutado más de 1.100 proyectos para la industria minera y cuenta con un equipo de cerca de 200 profesionales, entre ingenieros, técnicos y especialistas. Su incorporación a STRACON Group fortalece las capacidades de ingeniería de la plataforma y amplía su experiencia para acompañar a sus clientes en distintas etapas del ciclo de vida de sus proyectos mineros.