Demanda mundial de cobre a 2030 y la necesidad de innovación, sustentabilidad y territorio

Osvaldo Urzúa, socio fundador de Karüngen, analiza los desafíos que enfrenta la minería chilena hacia 2030 y las condiciones necesarias para avanzar hacia una industria más competitiva, sostenible y capaz de generar mayor valor para el país.

Mine Class estrenó un nuevo episodio de Historias que Escalan, su vodcast dedicado a conversar sobre liderazgo, visión y los aprendizajes de quienes han logrado convertir desafíos en oportunidades de crecimiento.

Bajo el título “Innovar en minería, sustentabilidad y territorio”, el nuevo capítulo tuvo como invitado a Osvaldo Urzúa, socio fundador de Karüngen, consultor especializado en minería, innovación, acción colectiva y valor compartido, con más de 20 años de experiencia en el sector y que actualmente asesora a empresas mineras internacionales, participa en el desarrollo de políticas públicas para la industria chilena, ejerce como académico y forma parte del directorio del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, CESCO.

Durante la conversación con la periodista Josefina Stavrakopulos, Urzúa analizó qué tan preparado se encuentra Chile para responder al crecimiento de la demanda mundial de cobre proyectada hacia 2030, en un contexto marcado por desafíos en productividad, permisos, disponibilidad de agua y energía, innovación y formación de capital humano.

El episodio también aborda la necesidad de compatibilizar una mayor producción minera con crecientes exigencias ambientales, sociales y territoriales. Desde esa perspectiva, Urzúa profundiza en los elementos que debiera incorporar una estrategia minera sostenible y de largo plazo, así como el papel que cumplen las políticas públicas para habilitar una industria moderna, competitiva y responsable.

La conversación plantea además la importancia de avanzar desde proyectos piloto hacia una integración estructural de la innovación en las operaciones y en la toma de decisiones de las empresas. En este proceso, los proveedores aparecen como socios estratégicos para desarrollar soluciones que mejoren la eficiencia, la productividad y el desempeño sostenible de la minería.

El capítulo también pone el foco en las brechas de capacitación que enfrenta actualmente la industria. Ante los desafíos de la transición energética y la transformación tecnológica, la minería requiere nuevas competencias y una preparación que permita a trabajadores y profesionales adaptarse a operaciones cada vez más complejas, digitales y exigentes.

Con este nuevo episodio, Historias que Escalan busca abrir una conversación sobre los cambios que Chile debe impulsar hoy para no limitarse a producir más cobre, sino avanzar hacia una minería innovadora, sustentable, conectada con sus territorios y capaz de aportar mayor valor al desarrollo del país.

Este episodio ya se encuentra disponible en Spotify y YouTube de Mine Class en el siguiente link.