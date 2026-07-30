Digitalización y monitoreo de riesgos mineros marcarán la participación de Arcadis en Minería Digital 2026

La compañía expondrá casos de aplicación de plataformas integradas para optimizar la supervisión de activos críticos y la toma de decisiones.

La digitalización continúa consolidándose como una de las principales herramientas para fortalecer la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de la industria minera. El uso de plataformas integradas, monitoreo en tiempo real, automatización y análisis avanzado de datos está transformando la forma en que las compañías gestionan activos críticos y enfrentan crecientes desafíos operacionales y regulatorios.

Estas tendencias serán parte de la discusión en Minería Digital 2026, el 13° Congreso Internacional de Automatización, Digitalización, Inteligencia Artificial y Electrificación en Minería, organizado por Gecamin, que se desarrollará entre el 5 y el 7 de agosto. El encuentro reunirá a expertos, empresas mineras, proveedores de tecnología y profesionales de distintos países para analizar los avances que están impulsando la transformación digital del sector.

Entre las presentaciones técnicas del programa se encuentra la charla “Application of digital tools in engineering of records: experiences in tailings storage facility management”, a cargo de Consuelo Rodríguez, Ingeniera de Proyectos - Civil, Relaves e Hidráulica de Arcadis Chile, el viernes 7 de agosto a las 15:50 horas.

Durante la ponencia abordará experiencias en la aplicación de plataformas digitales integradas para la gestión de depósitos de relaves, mostrando cómo la incorporación de datos de monitoreo, planes de acción y otras variables críticas puede apoyar al Ingeniero de Registro (EoR) en la supervisión de estas instalaciones. Asimismo, analizará cómo estas herramientas contribuyen a mejorar la detección temprana de riesgos, fortalecer la trazabilidad de la información y respaldar el cumplimiento de estándares internacionales como el Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM).

Para Alexandra Belaunde, BA Sales Director de Arcadis Chile & Perú, estas capacidades serán cada vez más relevantes para el sector.

“La industria minera está incorporando tecnologías digitales a un ritmo cada vez más acelerado, no sólo para mejorar la productividad, sino también para fortalecer la gestión del riesgo y la toma de decisiones. En activos críticos, contar con información integrada, trazable y disponible en tiempo real permite anticipar condiciones que requieren atención, mejorar la capacidad de respuesta y apoyar operaciones más seguras y resilientes. Compartir estas experiencias es fundamental para seguir impulsando una minería preparada para los desafíos del futuro”.

La participación de Arcadis en Minería Digital 2026 se suma a una trayectoria de trabajo vinculada al desarrollo de soluciones para minería, recursos hídricos y gestión de relaves. En el año en que la compañía conmemora 45 años de presencia en Chile, la firma continúa aportando conocimiento técnico y experiencia especializada a las conversaciones que están definiendo el futuro de una industria minera cada vez más digital, segura y sostenible.