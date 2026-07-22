Directorio de Codelco encarga auditoría externa a KPMG para revisar reportes de producción 2024 y 2025

La medida fue adoptada tras la auditoría interna que detectó inconsistencias en el reconocimiento de 26.875 toneladas de cobre reportadas en diciembre de 2025 e incluye el fortalecimiento de controles y el seguimiento de las acciones correctivas.

La directora de Codelco y presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), Tamara Agnic, detalló a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que la Corporación encargó a KPMG una auditoría externa independiente para revisar los reportes de producción correspondientes a los años 2024 y 2025.

Durante su presentación ante la instancia, Agnic explicó que esta revisión fue instruida por el directorio como parte de las medidas adoptadas tras la auditoría interna que detectó inconsistencias en el reconocimiento de 26.875 toneladas de cobre reportadas como producción terminada durante diciembre de 2025. Estas incluyeron, además, la corrección de los reportes de producción, la revisión de procedimientos, el recálculo de incentivos variables, la aplicación de sanciones administrativas y la entrega de los antecedentes al Ministerio Público para que determine la eventual existencia de responsabilidades penales.

“La respuesta responsable frente a un hecho de esta naturaleza no es minimizarlo, sino investigarlo con independencia, establecer los hechos, determinar responsabilidades, corregir la información y fortalecer permanentemente los controles”, afirmó Agnic.

Explicó, además, que la auditoría interna se focalizó en las 26.875 toneladas que fueron objeto de revisión durante la investigación administrativa. Con el fin de ampliar el análisis y reforzar la revisión independiente de la información reportada, “y para mayor tranquilidad de la Corporación y, por supuesto, de todos los chilenos, el directorio estableció la revisión de los años 2024 y 2025”, señaló Agnic.

“La verdadera prueba de la gobernanza no termina con esta investigación. Terminará cuando podamos verificar que las medidas fueron implementadas, que los controles operan efectivamente en la práctica y que el Directorio recibe aseguramiento suficiente sobre su funcionamiento”, indicó Agnic, quien agregó que el seguimiento de las medidas correctivas permanecerá bajo supervisión del Comité de Auditoría y del directorio de la empresa.

En su presentación, Agnic explicó que Codelco opera con un sistema de control basado en tres líneas complementarias: las áreas operativas, las funciones de supervisión y gestión de riesgos, y la Auditoría Interna, que actúa con independencia de la administración y reporta directamente al Comité de Auditoría. Según indicó, este modelo incorpora controles sucesivos que permiten detectar y corregir oportunamente eventuales desviaciones.