Enami abre licitación para gestión documental y custodia de archivos corporativos

La contratación considera servicios de clasificación, catalogación, preservación y consulta documental, junto con la administración de la Oficina de Partes. El contrato tendrá una vigencia de 36 meses.

La Empresa Nacional de Minería (Enami) inició un proceso de licitación para contratar el servicio de resguardo, administración y gestión documental del Archivo Central, junto con la operación de la Oficina de Partes de sus dependencias corporativas en Santiago.

El servicio considera la organización, custodia y preservación de la documentación institucional, además de su clasificación, catalogación, consulta y expurgo, en cumplimiento de la normativa interna y la legislación vigente.

La ejecución del contrato estará a cargo de un equipo especializado con experiencia comprobable en gestión documental y apoyo administrativo, el que deberá ajustarse a los procedimientos operacionales y estándares de seguridad definidos por Enami.

En la evaluación técnica de las propuestas se considerarán aspectos como la experiencia de la empresa oferente, su estructura organizacional, el personal destinado al servicio, la metodología de trabajo, los recursos comprometidos y las medidas de seguridad tanto para procesos físicos como digitales. El contrato tendrá una vigencia de 36 meses

De acuerdo con el cronograma establecido por la empresa, las bases estarán disponibles hasta el 31 de julio de 2026. Posteriormente, el 3 de agosto se realizará una reunión aclaratoria de carácter opcional, mientras que las consultas de los proponentes podrán presentarse hasta el 6 de agosto y serán respondidas por Enami el 11 del mismo mes.

La recepción de las ofertas, correspondientes a los archivos A, B y C, quedó fijada para el 23 de agosto, en tanto que la apertura de la oferta comercial se efectuará el 1 de septiembre de 2026.

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