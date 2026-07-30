Enami activa plan de apoyo para reactivar faenas afectadas por temporales

La estatal desplegará recursos financieros, asistencia técnica y profesionales en terreno para acelerar la recuperación de la pequeña minería en Atacama y Coquimbo, en el marco del Plan "Minería en Marcha".

Enami jugará un rol clave en el Plan "Minería en Marcha", que presentó el biministro Daniel Mas, con el objetivo de acelerar la recuperación de la pequeña y mediana minería afectada por los recientes temporales en las regiones de Coquimbo y Atacama.

El plan se materializará a través de una coordinación público-privada entre el Estado, la industria minera, los gobiernos regionales y la banca, según lo anunciado este martes 28 de julio en un encuentro con asociaciones de pequeños mineros, parlamentarios y autoridades en La Serena.

En ese marco, el vicepresidente ejecutivo de Enami, Juan Carlos Sáez, detalló que "la misión que nos ha dado el ministro ha sido muy concreta: que nosotros ayudemos a restablecer las faenas en el menor plazo posible. El objetivo es que todas las herramientas que podamos poner a disposición vayan enfocadas a que las faenas puedan abrirse y que los caminos sean reparados, eso es lo más importante".

El "Plan Minería en Marcha" considera como prioridad la recuperación del acceso a las faenas, mediante la habilitación de caminos e infraestructura crítica. El segundo eje busca garantizar el retorno seguro a las operaciones e implica el despliegue de profesionales de Enami y la disposición del programa de Apoyo a la Producción Segura (APS) de la empresa estatal. En tanto, el tercer eje busca acelerar la reactivación operacional de las faenas mediante el fortalecimiento de los instrumentos de apoyo de la propia Enami y también del BancoEstado.

En esta línea, los profesionales de la Gerencia de Fomento de Enami ya se encuentran realizando visitas técnicas a diversas faenas de las regiones de Atacama y Coquimbo para evaluar en terreno las condiciones de acceso a los distintos piques y frentes de trabajo que pudieron verse afectados por las recientes lluvias. "Debemos privilegiar todas las acciones para que los caminos de acceso a las faenas mineras puedan ser reparados", indicó el VPE de la estatal.

Asimismo, Enami dispondrá recursos financieros para la emergencia, también como parte del plan ministerial "Minería en Marcha". "Tenemos una línea de créditos para poner a disposición de los pequeños mineros y además podemos pagar anticipos a los mineros que estén empadronados con nosotros, que tengan cierta regularidad en las ventas y que estén en la condición de inactivos por este evento climático", explicó el vicepresidente ejecutivo.

De acuerdo con el VPE, el objetivo de esta estrategia es trabajar con sentido de urgencia. "Básicamente, la orden es privilegiar la apertura de caminos y para hacer esto nosotros vamos a poner a disposición estos instrumentos de tipo económico, pero también vamos a poner a disposición a nuestra propia gente, porque tenemos mineros, geólogos, ingenieros para ir apurando los trámites y las acciones para que se restablezca la normalidad", concluyó.