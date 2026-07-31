Enami busca proveedor para mantenimiento de flujómetros en Planta Matta

La licitación contempla un contrato por 36 meses e incorpora exigencias técnicas relacionadas con experiencia, metodología de trabajo, recursos y estándares de seguridad.

La Empresa Nacional de Minería (Enami) inició un proceso de licitación para contratar el servicio de mantención, calibración y certificación de flujómetros de Planta Matta, ubicada en la Región de Atacama.

El contrato considera una duración de 36 meses y tiene como objetivo asegurar el correcto funcionamiento de estos equipos de medición, contribuyendo a la continuidad de los procesos operacionales.

Como parte de la evaluación técnica, Enami analizará la experiencia de las empresas participantes, su estructura organizacional, el personal propuesto, el programa de trabajo, los recursos disponibles, la metodología de ejecución y los estándares de seguridad considerados en la oferta.

De acuerdo con el cronograma del proceso, las bases estarán disponibles hasta el 7 de agosto de 2026. Posteriormente, el 10 de agosto se realizará una reunión aclaratoria de carácter obligatorio, mientras que la visita a terreno quedó programada para el 13 de agosto y también tendrá asistencia obligatoria. Las consultas podrán presentarse hasta el 17 de agosto y serán respondidas por Enami el 21 del mismo mes.

Finalmente, la recepción de las ofertas técnicas y económicas se extenderá hasta el 31 de agosto, en tanto que la apertura de la propuesta comercial fue fijada para el 10 de septiembre de 2026.

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