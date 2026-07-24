Enami detalla acciones ejecutadas ante emergencia climática en instalaciones de Ovalle

La empresa reportó que las intensas precipitaciones registradas en la comuna de Ovalle provocaron una situación de emergencia en el depósito de relaves espesado del Complejo Productivo Sur (ex Planta Delta), lo que motivó la activación de sus protocolos y acciones de contención.

La Empresa Nacional de Minería (Enami) informó a través de un comunicado sobre la situación registrada en el Complejo Productivo Sur (ex Planta Delta), en el contexto de la emergencia climática que afectó a gran parte del país, especialmente a la comuna de Ovalle y a la Región de Coquimbo.

Según indicó la empresa, desde el sábado 18 de julio ha mantenido comunicación constante con las autoridades y los servicios públicos con competencia en la materia, reportando el estado de sus instalaciones e informando de manera permanente la evolución de las condiciones y las acciones ejecutadas.

La compañía señaló que las intensas precipitaciones de los últimos días, que en la comuna de Ovalle superaron los 200 milímetros de agua caída, generaron una situación de emergencia en el depósito de relaves espesado del Complejo Productivo Sur, evento que fue reportado a la autoridad. En ese contexto, precisó que el agua acumulada sobrepasó el muro del depósito de relaves en dos sectores y que la piscina de emergencia llegó a su capacidad nominal.

Frente a este escenario, Enami informó que activó "oportunamente sus procedimientos de emergencia y desplegó equipos técnicos en terreno para ejecutar un plan de acción, como reforzar pretiles de seguridad e instalación de bombas sumergibles, con el objetivo de garantizar la contención de acuerdo con los protocolos correspondientes".

Asimismo, la empresa indicó que la Dirección Regional del Senapred declaró la zona adyacente al muro del depósito de relaves espesados como Perímetro de Seguridad, restringiendo el acceso al área y ordenando su evacuación de manera preventiva.

"Entendemos y compartimos la preocupación de las familias de las comunidades cercanas. Por ello, nuestros equipos tomaron contacto con ellos desde el inicio de la emergencia, y una vez que las condiciones meteorológicas lo permitieron se desplazaron a los terrenos para dialogar con los vecinos, activar un plan de ayuda, y elaborar los reportes a la autoridad", señaló la empresa en el comunicado.

Finalmente, Enami hizo un llamado a las comunidades a respetar el perímetro de seguridad definido por la autoridad e indicó que continuará "trabajando en la normalización de la situación, manteniendo como prioridad la seguridad del entorno, de las comunidades vecinas y de sus trabajadores".