Enap convoca licitación para servicio de inspección y reparación de rotores en Refinería Aconcagua

La licitación establece requisitos de experiencia en trabajos similares y capacidad técnica y financiera, en el marco de un proceso que comienza con la publicación de las bases en agosto de 2026.

Enap Refinerías S.A. inició un proceso de licitación para contratar el servicio de inspección y reparación de rotores bajo los lineamientos de la norma API 687 en la Refinería Aconcagua, ubicada en la comuna de Concón, en la Región de Valparaíso.

Como parte de los requisitos de participación, la empresa exigirá que los oferentes acrediten experiencia en la ejecución de servicios similares y demuestren contar con la capacidad técnica y financiera necesaria para desarrollar los trabajos.

De acuerdo con el cronograma establecido por la licitación, la descarga de las bases estará disponible a partir del miércoles 5 de agosto de 2026. Posteriormente, el lunes 10 de agosto se realizará una reunión aclaratoria de carácter no obligatoria.

Finalmente, las consultas de los interesados podrán presentarse hasta el lunes 17 de agosto, mientras que la recepción de las ofertas técnicas y económicas permanecerá abierta hasta el viernes 11 de septiembre de 2026.

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