Engie Chile inaugura la Subestación Totihue y fortalece la transmisión eléctrica en O'Higgins

La infraestructura, que implicó una inversión de US$40 millones, aumenta la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico en la región, refuerza el suministro para diversas comunas y consolida a la compañía como el tercer operador de transmisión del país.

Engie Chile inauguró oficialmente la Subestación Totihue, su primer proyecto de transmisión en la Región de O’Higgins. Con esta nueva infraestructura, la compañía continúa fortaleciendo su presencia en transmisión eléctrica, segmento en el que hoy es el tercer operador del país, contribuyendo a una red más robusta, confiable y preparada para responder a los desafíos de la transición energética.

La ceremonia contó con la participación del subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karlfranz Koehler; el diputado Fernando Ugarte; la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza; la vicepresidenta del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Bernardita Espinoza; los seremis de Energía, Economía, Seguridad Pública y Obras Públicas de la Región de O’Higgins; el director ejecutivo de Transmisoras de Chile, Javier Tapia; y ejecutivos de Engie, entre ellos Cécile Prévieu, Executive Vice President de GBU Networks del Grupo Engie; Rosaline Corinthien, Executive Vice President in Charge of Power Networks del Grupo Engie; Juan Villavicencio, CEO de Engie Chile; y Pilar Acevedo, Managing Director de Power Networks de Engie Chile.

El subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karlfranz Koehler, destacó la importancia de robustecer la infraestructura eléctrica del país y señaló que “fortalecer hoy día nuestras redes y nuestra institucionalidad en materia energética es algo crucial y fundamental para el trabajo y para el desarrollo de nuestra economía”. En esa línea, agregó: “Los felicito a ustedes por contribuir a la seguridad de nuestro sistema energético, porque no solo necesitamos energía, sino también una energía cada vez más segura”.

Rosaline Corinthien, Executive Vice President in Charge of Power Networks del Grupo Engie, afirmó: “Proyectos como Totihue representan exactamente el tipo de inversión que necesita esta nueva etapa de la transición energética chilena: infraestructura que aporta resiliencia al sistema, fortalece la seguridad energética y acerca la energía a los territorios donde existe demanda y potencial de crecimiento”.

Por su parte, Pilar Acevedo, Managing Director de Power Networks de Engie Chile, destacó que: “La Subestación Totihue es más crecimiento para la Región de O’Higgins en las próximas décadas. Es seguridad energética para su entorno, para el país y un nuevo paso en la construcción del sistema eléctrico que Chile necesita para el futuro”.

La construcción de la Subestación Totihue representó además un importante impulso para la economía local. La iniciativa movilizó una inversión de US$40 millones y alcanzó un peak de 300 trabajadores durante la etapa de construcción, contribuyendo al empleo y a la actividad económica de la región.

El proyecto entró en operación comercial durante el primer semestre de 2026 e incluye una subestación seccionadora de 220/66 kV y una nueva línea de transmisión de doble circuito en 66 kV, que se conecta con la Subestación Rosario. Su puesta en servicio aumenta la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico, fortaleciendo el suministro para comunas como Rengo, Rancagua y otras localidades.