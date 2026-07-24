Especialistas chilenos presentan avances en geotecnia en congreso mundial realizado en Austria

Profesionales de Arcadis expusieron investigaciones sobre licuefacción, relaves, infraestructura resiliente y gestión de riesgos, en el principal encuentro internacional de mecánica de suelos e ingeniería geotécnica.

Con más de 2000 asistentes y una destacada delegación de profesionales de Arcadis, entre el 14 y 19 de junio de 2026 se llevó a cabo la 21st International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ICSMGE), uno de los encuentros más relevantes y prestigiosos de la ingeniería geotécnica y disciplinas afines a nivel mundial.

El congreso reunió a especialistas, investigadores, académicos y profesionales de la industria provenientes de todo el mundo, consolidándose como una instancia clave para el intercambio de conocimiento avanzado, la discusión de desafíos emergentes y la presentación de las últimas innovaciones en geotecnia, ingeniería sísmica, relaves, infraestructura y resiliencia frente al cambio climático.

Durante el evento, los especialistas Guillermo González, Ingeniero de Proyectos; César Huaiquil, Ingeniero Geotécnico Senior; Catalina Mancilla, Ingeniera de Proyectos Senior; y Rafael Iglesias, Ingeniero Geotécnico Senior y Daniela Pollak, Consultora; presentaron trabajos que abordaron desafíos de alta relevancia para la minería y la infraestructura, incluyendo la mitigación de la licuefacción mediante inclusiones rígidas y densificación de suelos, la caracterización geotécnica avanzada de relaves, el análisis de la resistencia a la re-licuefacción en suelos arenosos, la optimización de barreras hidráulicas para el control de filtraciones y el aporte de la Ingeniería geotécnica a la gestión de desastres asociados a eventos climáticos extremos y la recuperación resiliente de comunidades afectadas.

Además, en el marco del cierre del congreso, la International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) presentó la nueva directiva de la entidad para el período 2026–2030, instancia en la que Daniela Pollak Aguiló, profesional de Arcadis Chile, asumió el cargo de Vice President para Sudamérica y el Caribe, representando a la región en el principal organismo internacional de la especialidad.

“Es tremendamente gratificante ver a nuestros profesionales representando a Arcadis en este congreso. Su participación demuestra que el conocimiento que desarrollamos día a día en nuestros proyectos, y la experiencia acumulada en los diferentes desafíos que enfrentamos, también contribuye al avance de la profesión, conectando experiencia práctica, innovación y colaboración internacional. Este tipo de instancias reflejan nuestro compromiso permanente con la excelencia técnica y el desarrollo de nuestros profesionales.”, señaló Patricio Toledo, Technical & Execution Director de Arcadis Chile & Perú.

La participación de Arcadis se enmarca en la trayectoria que la compañía ha construido durante más de 45 años en Chile, contribuyendo al desarrollo de algunos de los proyectos más emblemáticos y desafiantes del país en minería, agua, energía e infraestructura y reafirma el compromiso y la capacidad de Arcadis para aportar soluciones innovadoras a desafíos complejos, generar conocimiento de clase mundial y contribuir activamente al avance de la ingeniería en beneficio de los clientes, comunidades y la industria.