Fundación Tecnológica de Sonami capacita a 18 mujeres operadoras CAEX para impulsar su inserción en la minería

La iniciativa desarrollada junto a INACEX permitió acercar conocimientos sobre minería, sus desafíos y las oportunidades de desarrollo en el país.

Con el objetivo de fortalecer la formación de capital humano para la minería y acompañar el desarrollo profesional, la Fundación Tecnológica de Sonami efectuó la capacitación "La industria minera chilena: una visión integral", dirigida a las 18 mujeres que participaron en el curso CAEX, y que fue impulsado en conjunto con INACEX.

“La idea de la Fundación Tecnológica de Sonami es impulsar capacidades en las personas en el espacio de la minería a nivel transversal, y uno de los focos fue justamente fomentar la participación de mujeres. Asimismo, permitió establecer una línea de trabajo para que cada una de las egresadas tengan capacidades para el día de mañana ingresar al mundo de la minería con las capacidades propias del programa que se les imparte”, indicó David Labbé, coordinador de Fundaciones de la institución gremial.

Durante la jornada, el equipo del Centro de Estudios Mineros entregó una visión amplia de la industria nacional, abordando desde la exploración y los procesos productivos hasta los desafíos que enfrenta la minería, espacio donde también las asistentes tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias y resolver inquietudes.

“La capacitación me entregó una visión integral y actualizada de la industria minera en Chile, en términos conceptuales hasta los criterios técnicos para definir entre minería cielo abierto o subterránea. Que Sonami e INACEX se unan, nos permite a nosotras como alumnas, no sólo operar o desempeñarnos bien en nuestras áreas, si no entender dónde está posicionada la industria hacia dónde va la innovación y cuál es nuestro rol dentro del desarrollo económico del país”, afirmó Paulina Flemes, quien fue parte de la iniciativa.

Por su parte, Joselyn De la Hoz, dijo estar “muy agradecida de esta oportunidad. Me brinda seguridad haber participado de este curso, y espero que se me sigan abriendo las puertas para poder desarrollarme como me gustaría hacerlo profesionalmente sobre todo en el área minera”.

La actividad formó parte del trabajo permanente que desarrolla la Fundación Tecnológica de Sonami para contribuir a la formación de personas que buscan incorporarse a la industria minera, promoviendo espacios de aprendizaje, actualización de conocimientos y vinculación con el sector.