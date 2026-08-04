Generación renovable de Colbún en Chile superó el 70% en 2025

La cifra es mayor al promedio del Sistema Eléctrico Nacional, que alcanzó un 63% de generación renovable en 2025. Al cierre del año pasado, el 57% de la capacidad instalada de la compañía en Chile y Perú provenía de fuentes renovables.

La generación de energía renovable de Colbún en Chile alcanzó en 2025 una cifra récord de 70,3%, superando el promedio del Sistema Eléctrico Nacional, que llegó a poco más de 63%. Por primera vez en más de una década, además, más de la mitad de la capacidad instalada consolidada de Colbún, sumando sus activos en Chile y Perú, es renovable. Al cierre de 2025, esa proporción alcanzó el 57%, según consigna el recién publicado Reporte de Impacto Sostenible 2025 de la compañía. El avance acompaña la transformación del sistema eléctrico chileno, que en 2010 tenía solo un 43% de generación renovable, casi toda hidroeléctrica.

El cambio se sostiene en proyectos y contratos concretos que explican cómo Colbún llegó hasta aquí. El primero es el Parque Eólico Horizonte, en Taltal, la mayor inversión de Colbún en su historia y la central de generación más grande de Chile. Su entrada en operación es el principal motor del salto renovable de la compañía y posiciona a la Región de Antofagasta como uno de los polos eólicos del país, y a Colbún como la empresa con mayor capacidad instalada eólica de Chile.

El segundo es el aumento de los contratos de energía renovable, donde uno de los acuerdos que destaca es el suministro a Codelco. A partir de 2026, Colbún abastecerá a la mayor productora de cobre del mundo con 1.100 GWh anuales de energía 100% renovable, en un contrato a 15 años que le permitirá evitar cerca de 266.000 toneladas de CO₂ equivalente al año, sin modificar una sola línea de su producción. Es la muestra de cómo esa capacidad renovable se traduce en descarbonización para la industria: hoy Colbún abastece el 24% del consumo eléctrico de la gran minería chilena.

Este avance se refleja también en las emisiones. Desde 2018, Colbún redujo en 41% su factor de emisión de CO₂, superando su meta de 30%, y en 2025 evitó más de 1,6 millones de toneladas de CO₂ al año en las operaciones de sus clientes.

“Superar el 70% de generación renovable es un punto de inflexión. Horizonte muestra el salto en generación limpia y el contrato con Codelco, cómo esa energía se traduce en descarbonización para la industria. Son las dos caras de un mismo compromiso. Y todo ello, con un complemento térmico eficiente, que nos permite dar seguridad y continuidad de suministro cuando los recursos renovables no están disponibles”, señaló José Ignacio Escobar, CEO de Colbún.

Datos del reporte de impacto sostenible 2025

- 57% de la capacidad instalada consolidada de Colbún en Chile y Perú proviene de fuentes renovables.

- Más del 70% de la generación de Colbún en Chile en 2025 fue de origen renovable.

- 5.000 MW de capacidad instalada en Chile y Perú. Segundo generador nacional.

- 24% del consumo eléctrico de la gran minería chilena lo suministra Colbún.

- Acuerdo Codelco: 1.100 GWh/año, 100% renovable, 15 años, 266.000 t de CO₂ evitadas al año.

- Reducción del factor de emisiones de Colbún: 41% desde 2018. Evita +1,6 millones de t de CO₂/año en clientes en 2025.