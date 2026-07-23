GreenMineTech presentó su modelo de innovación para fortalecer la adaptación climática de la pequeña y mediana minería

El programa liderado por Ciptemin fue parte del segundo webinar del Nodo Desierto Vivo, donde se expuso cómo el pilotaje y la validación de tecnologías pueden contribuir a una minería más eficiente, competitiva y sostenible.

La innovación y la transferencia tecnológica como herramientas para avanzar hacia una minería más sostenible fueron parte de los temas abordados en el segundo webinar organizado por el Nodo Desierto Vivo. El encuentro reunió a representantes de la academia, centros tecnológicos e industria para analizar los desafíos que enfrenta el sector en la macrozona norte.

Bajo el título "Minería sustentable: innovación y biodiversidad para el futuro del territorio", la actividad buscó fortalecer la articulación del ecosistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) entre las regiones de Antofagasta y Atacama, promoviendo el intercambio de experiencias y el desarrollo de soluciones para una minería más sustentable.

Durante la apertura, Fernando Álvarez Castillo, director del Nodo Desierto Vivo, destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre distintos actores para abordar los desafíos que enfrenta la actividad minera. "La minería ha sido un pilar estratégico para nuestra macrozona, pero también debemos hacernos cargo de los impactos que genera y avanzar en soluciones que contribuyan a una mejor calidad de vida para los territorios", señaló.

En representación de Ciptemin , la directora de GreenMineTech, la Dra. Lorena Escudero, presentó los alcances de este programa apoyado por Corfo y coejecutado junto a Optimiza, cuyo objetivo es acelerar la incorporación de tecnologías que permitan fortalecer la resiliencia de la pequeña y mediana minería frente al cambio climático.

La directora detalló que el programa impulsa la validación de tecnologías con un nivel de madurez superior a TRL 5 en cuatro ámbitos estratégicos: eficiencia hídrica, eficiencia energética, economía circular y descarbonización. Para ello, acompaña a proveedores tecnológicos desde el pilotaje en condiciones operacionales reales hasta su escalamiento comercial, además de entregar financiamiento para el desarrollo de estas validaciones.

Como parte de este trabajo, GreenMineTech iniciará próximamente dos pilotajes junto a Enami en la Región de Atacama. El primero consiste en una plataforma digital para monitorear en tiempo real las emisiones de CO₂ y el consumo de combustible en la planta El Salado, mientras que el segundo corresponde a una tecnología de economía circular que permite reparar cátodos dañados y extender su vida útil.

Escudero agregó que el programa también desarrolla una plataforma digital que permitirá conectar los desafíos tecnológicos de la pequeña y mediana minería con proveedores de soluciones innovadoras, facilitando el seguimiento de los procesos de validación y escalamiento.

La jornada incluyó además la presentación del académico de la Universidad de Atacama, Dr. Rómulo Oses, quien abordó el potencial de la biodiversidad y la investigación aplicada para el desarrollo de soluciones sostenibles en minería. El webinar forma parte de un ciclo impulsado por el Nodo Desierto Vivo para fortalecer la colaboración entre universidades, centros tecnológicos, empresas e instituciones públicas. El próximo encuentro se realizará el 30 de julio y estará dedicado a la astronomía.