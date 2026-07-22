Grupo JRI presenta innovador disipador sísmico para estructuras industriales

Nueva tecnología para estructuras industriales ofrece una alternativa más eficiente y económica para enfrentar eventos sísmicos.

Grupo JRI dio a conocer el desarrollo de BASE-FD, un nuevo disipador friccional para bases de columnas metálicas que apunta a transformarse en una alternativa eficiente para la rehabilitación sísmica de estructuras industriales existentes.

Esta innovación surge en un contexto marcado por la necesidad de adaptar infraestructura construida antes de la entrada en vigor de la nueva versión de la norma sísmica NCh2369. En muchos casos, las plantas industriales que requieren mejoras o repotenciamientos deben ser verificadas bajo este estándar, lo que suele implicar refuerzos complejos, altos costos y detenciones operacionales prolongadas.

Según explicó Grupo JRI, una de las principales ventajas del dispositivo es que reduce de manera significativa los costos de instalación y los tiempos de interrupción de faenas, ya que requiere una intervención mínima en la estructura, en comparación con los refuerzos tradicionales y otros sistemas disipadores convencionales.

A diferencia de otras soluciones que se incorporan en arriostramientos o rigidizaciones, BASE-FD se instala directamente en la base de las columnas metálicas. Su sistema utiliza placas de fricción comprimidas mediante pernos pretensados, lo que permite disipar de forma eficiente la energía generada por un sismo.

El dispositivo fue validado mediante una campaña experimental realizada en el Laboratorio de Ensayos Dinámicos de DICTUC, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esa instancia, seis prototipos a escala real fueron sometidos a ciclos de desplazamiento representativos de la demanda sísmica esperada en estructuras industriales mayores. Los resultados mostraron que el comportamiento del sistema se mantuvo estable en el tiempo, incluso cuando los ensayos se extendieron a una cantidad de ciclos mucho mayor a la esperada.

Es así como el dispositivo BASE-FD ha sido ensayado utilizando la máxima intensidad definida por la actualización de normativa sísmica nacional (NCh2369:2025).

A ello se suman modelaciones computacionales avanzadas, que evidencian que la incorporación de BASE-FD puede eliminar, en muchos casos, la necesidad de refuerzos estructurales adicionales en proyectos de rehabilitación.

Con esta propuesta, Grupo JRI busca posicionar a BASE-FD como una tecnología competitiva dentro de las soluciones de mitigación sísmica, combinando eficiencia técnica, reducción de costos y mayor continuidad operacional para la industria.

El origen de la innovación

El desarrollo de BASE-FD fue liderado por Cristian Urzúa, Especialista Senior Estructural de JRI Ingeniería, ingeniero civil de la Universidad de Chile y magíster en ciencias de la ingeniería, con especialización en ingeniería sísmica, de la misma casa de estudios. Según relató, la motivación surgió durante su tesis de magíster, cuando advirtió que la disipación en la base producida por pernos de anclaje dúctiles —una característica propia de la práctica chilena— aportaba un mecanismo relevante de absorción de energía en estructuras industriales.

“Con la idea de mejorar el desempeño de estos fusibles, pedí el apoyo del Área de Desarrollo Tecnológico de JRI, sin el cual habría sido casi imposible crear esto, para comenzar con la aventura del desarrollo de un sistema de disipación innovador. Después de seis años de arduo trabajo, hemos finalizado el desarrollo del dispositivo de disipación friccional BASE-FD, el cual, con patente en Chile, Perú y México, se proyecta como una solución ideal para la rehabilitación sísmica de estructuras existentes, y con enormes ventajas para el control de la respuesta sísmica en estructuras nuevas”, afirmó Urzúa.