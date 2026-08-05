Índice de Producción Minera de Tarapacá aumentó 3,1% en junio de 2026

El crecimiento informado por el Instituto Nacional de Estadísticas fue impulsado por el desempeño de la minería del cobre y por la explotación de otras minas y canteras, que registraron variaciones positivas en doce meses.

El Índice de Producción Minera (IPMin) de Tarapacá registró un aumento de 3,1% en junio de 2026, en comparación con igual mes del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El resultado respondió al mayor desempeño de la minería del cobre, cuya actividad aumentó 2,4% en doce meses debido a una mayor producción de las empresas dedicadas a la extracción de cobre. Esta división incidió positivamente en 2,286 puntos porcentuales sobre la variación del índice general.

En tanto, la explotación de otras minas y canteras presentó un crecimiento interanual de 16,6%, explicado por un aumento en la producción de caliche y de cloruro de sodio. Esta actividad aportó 0,805 puntos porcentuales a la variación del IPMin regional.