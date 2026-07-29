Lomas Bayas incorpora tecnología que detiene equipos de forma autónoma para proteger a las personas

La compañía da un nuevo paso en seguridad al incorporar tecnología que detiene automáticamente equipos móviles ante la presencia de personas en zonas de riesgo.

Compañía Minera Lomas Bayas implementó un sistema de detección de proximidad capaz de detener de forma autónoma su manipulador de neumáticos cuando una persona ingresa a una zona de peligro.

La innovación agrega una nueva barrera de protección frente a los riesgos asociados a la interacción entre personas y equipos móviles, iniciativa que es resultado del trabajo conjunto entre la Gerencia de Operaciones de Lomas Bayas y Bailac, empresa especialista en gestión integral de neumáticos para equipos mineros.

El manipulador permite trasladar, instalar, retirar y acopiar neumáticos de gran tamaño. Estas tareas requieren la presencia de personas en terreno, en espacios reducidos y cerca de componentes de alto tonelaje.

De la advertencia a la detención autónoma

El avance forma parte de un proceso iniciado en julio de 2025, cuando Lomas Bayas incorporó Proxicam, una tecnología que utiliza sensores y cámaras para crear una zona de seguridad de 360 grados alrededor del manipulador de neumáticos.

Esta primera etapa correspondía a un sistema de nivel 8, que emitía alertas visuales y auditivas de acuerdo con la distancia entre el equipo y las personas. La respuesta ante el riesgo dependía de la reacción del operador u operadora y del personal presente en el área.

La nueva etapa eleva esta tecnología al nivel 9, categoría que incorpora la intervención autónoma de la máquina.

“Llegar a nivel 9 significa implementar una barrera capaz de actuar por sí sola y detener un equipo móvil ante la presencia de una persona. La Gerencia de Operaciones es la primera en contar con este sistema, un hito que nos llena de orgullo y que refuerza nuestro compromiso con el cuidado de la vida”, destacó Erick Franco, ingeniero senior en Neumáticos y Polvo.

Una respuesta inmediata ante el riesgo

La tecnología funciona mediante un campo magnético entre el manipulador y los sensores personales PAD —dispositivos de porte obligatorio para todo el personal dentro del área—. Este campo establece una zona amarilla de advertencia y una zona roja de peligro.

Si una persona ingresa a esta última, la máquina se detiene prácticamente en un segundo, sin depender exclusivamente del tiempo de reacción humana. “El sistema actúa de manera autónoma y detiene el equipo para evitar una posible interacción de riesgo entre persona y máquina, y eventuales fatalidades”, explicó Michael Morales, de Bailac. Esta solución complementa los procedimientos operacionales, la segregación de áreas, los controles críticos y las barreras de ingeniería aplicadas en la gestión de neumáticos.

Con esta innovación, Lomas Bayas fortalece su capacidad para prevenir eventos de alta consecuencia en la interacción persona-equipo.