Lundin Mining estima entre dos y tres semanas para reanudar gradualmente las operaciones en Caserones tras frente de mal tiempo

La compañía informó que los daños en dos torres del tendido eléctrico mantienen sin suministro a la faena desde el 18 de julio.

Lundin Mining informó una nueva actualización sobre el estado de las operaciones en sus minas Caserones y Candelaria, en la Región de Atacama, tras el frente de mal tiempo registrado la semana pasada, que dejó lluvias en zonas de menor altitud y nevadas inusualmente fuertes en sectores cordilleranos.

La empresa señaló a través de un comunicado que la mina Caserones permanece sin suministro eléctrico desde el 18 de julio, luego de que las evaluaciones de infraestructura detectaran daños en dos torres del tendido eléctrico que abastecen a la planta.

En ese contexto, la compañía indicó que ya fueron movilizados equipos para ejecutar las reparaciones y que "se prevé que el restablecimiento total del suministro eléctrico y la reanudación gradual de las operaciones en Caserones duren aproximadamente dos o tres semanas".

Asimismo, precisó que los generadores de respaldo continúan brindando soporte a la infraestructura crítica de la planta durante este período y que los trabajadores fueron relevados de forma segura por nuevos equipos, en paralelo a la reapertura progresiva de las vías de acceso. La empresa agregó que continuará monitoreando la situación y entregará nuevas actualizaciones conforme avancen las reparaciones y la reanudación de las operaciones.

Respecto de Candelaria, Lundin Mining informó que las operaciones mineras se vieron brevemente afectadas por las fuertes lluvias, "sin embargo, la planta continuó operando utilizando las reservas de mineral existentes, y desde entonces las operaciones mineras han vuelto a su plena capacidad", detalló la compañía.