Metaproject inaugura oficina en San Juan, Argentina y refuerza su apuesta por el desarrollo de la minería latinoamericana

Entre el 3 y el 5 de agosto, los máximos exponentes ejecutivos de Metaproject Group, visitarán San Juan para participar en las actividades de inauguración y sostener encuentros con actores del sector.

Metaproject Group anunció la inauguración oficial de Metaproject Argentina, marcando un nuevo paso en su proceso de expansión regional y consolidando su presencia en uno de los principales polos mineros de Sudamérica.

La compañía estableció su oficina en San Juan, desde donde brindará servicios de ingeniería y consultoría para los sectores de minería, infraestructura y energía, con una visión de largo plazo y un fuerte compromiso con el desarrollo local, promoviendo la colaboración con profesionales, empresas y proveedores argentinos.

La operación en el país es encabezada por la empresaria argentina Teresa Cristaldo, Socia directora de Metaproject Argentina, quien liderará el crecimiento de la compañía y el fortalecimiento de vínculos con clientes y socios estratégicos.

"Nuestro objetivo no es solamente desarrollar ingeniería. Queremos transferir conocimiento, incorporar innovación, fortalecer capacidades locales y acompañar a nuestros clientes durante todo el ciclo de vida de sus proyectos. Creemos profundamente que la colaboración regional es una herramienta para generar desarrollo económico y bienestar social", comentó Teresa Cristaldo.

Como parte de las actividades de inauguración, Manuel Viera, Ceo de Metaproject Group y Dominique Viera, VPO de Metaproject Group visitarán San Juan entre el 3 y el 5 de agosto. Durante su estadía sostendrán reuniones institucionales y encuentros con representantes de la industria minera y energética, reafirmando el compromiso del holding con el desarrollo de proyectos sostenibles e innovadores en Argentina.

"La llegada de Metaproject Argentina representa un nuevo paso en nuestra historia y reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de una minería de clase mundial. Pondremos a disposición nuestra experiencia, trabajando junto a profesionales argentinos para contribuir al éxito de los grandes proyectos que impulsarán el crecimiento de la industria en el país", señaló Manuel Viera.

La apertura de Metaproject Argentina responde a la estrategia de crecimiento de la compañía en Latinoamérica y busca acompañar el desarrollo de iniciativas que impulsen una minería más eficiente, segura, innovadora y sostenible.