Minería avanza en digitalización, pero la gestión de datos sigue siendo una brecha

Una desviación de apenas 1% en el cumplimiento del plan minero puede traducirse en millones de dólares menos para una gran faena. El gran desafío para reducir esta brecha sigue siendo integrar la información y utilizarla antes de que las desviaciones se produzcan.

El reciente estudio “Ecosistema Digital en MinerIA: Diagnóstico y oportunidades en la ruta de Chile por la competitividad global”, elaborado por Deloitte Chile y CESCO, reveló que el 60% de las empresas mineras ya observa ganancias de productividad y cumplimiento asociadas a la incorporación de nuevas tecnologías en la operación.

Sin embargo, la cantidad de datos generados por las faenas mineras cuentan hoy por sensores, camiones, palas, plataformas geológicas y sistemas de planificación, generan información prácticamente a cada segundo dispersa en distintas plataformas. El tiempo que se toma en procesarla y limpiarla generalmente provoca que llegue a los equipos de operación cuando el turno ya terminó o cuando la desviación productiva resulta difícil de recuperar.

El problema es especialmente relevante en la macrozona norte de Chile, donde se encuentran algunas de las minas de cobre más grandes y complejas del mundo. En estas operaciones, cientos de variables pueden cambiar minuto a minuto, desde la geometría los frentes de trabajo y el posicionamiento de los equipos hasta las condiciones geotécnicas y los tiempos de transporte.

“En una operación conviven cientos de variables que cambian minuto a minuto. Ahí no basta con incorporar un algoritmo; se necesita integrar datos operacionales real con un nivel de precisión que la industria recién está logrando”, afirma Phillip Whatmore, CEO de TiMining

Actualmente, distintas operaciones de la macrozona norte utilizan plataformas de inteligencia operacional, analítica y recomendación para integrar información proveniente de flotas, despachos, planificación y producción. Estas herramientas permiten controlar el cumplimiento de los parámetros del plan mensual, detectar tempranamente pérdidas operacionales y comparar en tiempo real lo planificado con lo que efectivamente ocurre en la mina.

Para abordar esta brecha, TiMining desarrolla soluciones de inteligencia operacional, simulación, analítica de datos y monitoreo geoespacial que reúnen información procedente de diferentes plataformas y permiten comparar lo planificado con lo que realmente está ocurriendo en la mina. No sólo se logra consolidar y limpiar la información, si no que se vuelve información accionable en el minuto, con predicciones y resultados que se gestionan durante el turno, no al final de este.

“Los beneficios de la plataforma se traducen en una mejor utilización de los equipos, menores tiempos de ciclo, una mayor adherencia al plan mensual y decisiones mejor informadas para los equipos de planificación y operaciones”, sostiene Whatmore.

Los resultados de estas soluciones ya se observan en terreno. De acuerdo con casos de implementación reportados por TiMining, una operación logró aumentar en 9,3% la velocidad promedio de transporte de sus camiones de extracción CAEX. En otra faena, el análisis integrado de datos operacionales permitió identificar retrabajos y desviaciones geológicas, recuperando más de 300 horas anuales de pala.

Sobre esta base tecnológica, la inteligencia artificial se incorpora como un facilitador que permite consultar, interpretar y utilizar la información de manera más rápida. A través de una interfaz conversacional, los equipos pueden acceder a respuestas, alertas y análisis que anteriormente requerían desarrollos específicos o procesos más extensos.

“La inteligencia artificial no reemplaza las capacidades de la plataforma ni es la responsable directa de los resultados operacionales. Su valor está en hacer más accesible la información disponible, reducir los tiempos de análisis y acelerar la toma de decisiones dentro del turno”, explica Whatmore.

La compañía también es la primera en Chile en implementar un agente de IA para la minería, TIM Agent, soportado por Gemini en su plataforma TiMining CORE, con el objetivo de detectar riesgos, configurar alertas y anticipar incumplimientos antes del cierre del turno.

“No hablamos de reemplazar el criterio humano, sino de darle al ingeniero de turno información confiable en el momento en que la necesita. La pregunta no es si la inteligencia artificial puede tomar decisiones en la mina, sino cómo logramos que la información correcta llegue en tiempo real a quien tiene que decidir”, señala Whatmore.

Para el CEO de TiMining, la principal ventaja competitiva del norte de Chile no será solamente adoptar los algoritmos más avanzados, sino desarrollar tecnología capaz de comprender la realidad de sus operaciones.

“No se trata de copiar soluciones genéricas. Chile tiene talento minero, una tradición de ingeniería de altísimo nivel y la posibilidad de desarrollar soluciones exportables que respondan a la complejidad real de la minería de gran escala”, concluye Phillip Whatmore.