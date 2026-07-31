Minería digital: gemelos eléctricos permiten anticipar fallas y optimizar operaciones

La incorporación de modelos virtuales del sistema eléctrico está ayudando a las compañías mineras a mejorar la seguridad operativa, reducir tiempos de inactividad y planificar cambios en sus instalaciones.

La industria minera en América Latina continúa su acelerada adopción de soluciones tecnológicas orientadas a la optimización de procesos, eficiencia energética y resiliencia operativa. En este contexto, los gemelos digitales eléctricos -réplicas virtuales que reproducen sistemas físicos en tiempo real- se consolidan como una herramienta estratégica para mejorar la gestión de activos, reducir tiempos de inactividad y anticipar fallas, facilitando decisiones más inteligentes a lo largo de toda la cadena productiva.

Según una estimación de mercado de Hengce Research (2025), el valor global del mercado de gemelos digitales para operaciones mineras se estima en alrededor de USD 210 millones en 2024 y podría casi duplicarse para 2031, con un crecimiento anual compuesto de más del 12% entre 2025 y 2031, impulsado por la creciente demanda de automatización y monitoreo avanzado en sectores industriales críticos, como la minería.

La digitalización general de la minería también ha cobrado relevancia, ya que el mercado global de minería digital (que incluye herramientas como gemelos digitales, IA, IoT y analítica avanzada) alcanzó cerca de USD 9.6 mil millones en 2025, y se proyecta que continúe expandiéndose a una tasa anual superior al 10% en los próximos años, según datos entregados por Market US (2026).

Esta convergencia tecnológica responde a desafíos crecientes, como el incremento sostenido en la demanda mundial de minerales críticos para la transición energética, donde se espera que la demanda de materias primas como cobre, litio y níquel se multiplique en la próxima década, lo que ejerce presión sobre la eficiencia operativa y la sostenibilidad de las operaciones mineras.

Valor y aplicaciones de los gemelos digitales eléctricos

En este escenario, Roberto Lepin, director de Servicios para el Clúster Andino Sur en Schneider Electric, explica que “los gemelos digitales eléctricos permiten replicar virtualmente los sistemas eléctricos de una operación minera, facilitando simulaciones que anticipan eventos críticos y optimizan decisiones clave. Esto no solo reduce riesgos y tiempos de inactividad, sino que también mejora la eficiencia energética y la predictibilidad de los sistemas eléctricos de planta”.

Estos modelos digitales operan con datos en tiempo real provenientes de sensores y sistemas de automatización, lo que posibilita evaluar escenarios alternativos, predecir fallas y balancear cargas antes de que se materialicen en la operación física. De este modo, la minería puede transitar hacia un modelo productivo con menores costos operativos, mayor seguridad y mayor sustentabilidad ambiental.

En línea con esta transformación digital, Schneider Electric, en colaboración con ETAP -empresa especializada en software de gemelos digitales eléctricos-, ha desarrollado soluciones para modelar y gestionar sistemas de distribución eléctrica en plantas industriales. A través de estas herramientas es posible crear representaciones virtuales de la red eléctrica que reproducen su topología y comportamiento, lo que permite analizar distintos escenarios y evaluar el impacto de eventuales cambios en la infraestructura energética.

A medida que la minería avanza hacia operaciones más automatizadas y eficientes, el uso de estas tecnologías se posiciona como un apoyo relevante para mejorar la gestión energética, fortalecer la seguridad operacional y enfrentar los desafíos de una industria cada vez más digitalizada.