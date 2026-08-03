Minería en el Metaverso: la innovadora experiencia con la que aprenden los estudiantes de Duoc UC

A través de un entorno virtual inmersivo desarrollado por la Escuela de Ingeniería y Recursos Naturales, estudiantes del área de Minería recorren las principales etapas del proceso minero, fortaleciendo sus aprendizajes en un espacio seguro, tecnológico y colaborativo.

¿Recorrer una operación minera completa sin salir de la sala de clases? Sí. Esta es la experiencia que viven los estudiantes del área de Minería de Duoc UC, quienes utilizan un entorno virtual inmersivo para conocer y comprender las distintas etapas que forman parte una faena minera.

La herramienta tecnológica, desarrollada por la Escuela de Ingeniería y Recursos Naturales, permite a los estudiantes explorar a gran escala espacios y procesos que, en la realidad, pueden ser complejos o difíciles de visibilizar durante su formación. A través de avatares y escenarios digitalizados, los estudiantes recorren distintas áreas del proceso minero, interactúan con sus compañeros y adquieren una visión integral de la operación.

La experiencia comienza con un aspecto fundamental de la industria: la seguridad. Antes de iniciar el recorrido virtual, los estudiantes deben seleccionar y utilizar correctamente sus elementos de protección personal, como casco, lentes de seguridad, protección auditiva, guantes y calzado de seguridad.

Luego, una sala central da acceso a siete espacios que representan etapas clave del proceso minero: Geología, minería a rajo abierto, minería subterránea, conminución, concentración, procesos hidrometalúrgicos y procesos pirometalúrgicos.

“Esta es una herramienta tecnológica e innovadora que nos permite aprender de forma segura e inmersiva. Podemos conocer espacios digitalizados a gran escala que en la realidad serían difíciles de visitar y, además, recorrer distintas etapas del proceso minero de una manera mucho más interactiva”, explica Antonia Videla, alumna de Técnico en Operación y Supervisión de Procesos Mineros de Duoc UC Sede Valparaíso.

El recorrido permite, por ejemplo, conocer modelos geológicos y yacimientos, observar la operación de equipos en una mina a rajo abierto, explorar galerías subterráneas y comprender procesos como el chancado, la molienda y la concentración de minerales. También es posible aproximarse a procesos hidrometalúrgicos y pirometalúrgicos, comprendiendo sus principales variables y condiciones de operación.

Para Romina Cayumil, directora de la Escuela de Ingeniería y Recursos Naturales de Duoc UC, esta tecnología representa una oportunidad para fortalecer la formación de los estudiantes y acercarlos a los desafíos de una industria que requiere nuevas competencias.

“El uso de tecnologías inmersivas nos permite ampliar las experiencias de aprendizaje y acercar a nuestros estudiantes a procesos y entornos propios de la minería. El metaverso complementa la formación práctica y les permite comprender el proceso minero de manera integral, promoviendo además la interacción y el aprendizaje colaborativo entre estudiantes de distintas sedes y modalidades”, señala la académica.

Para Christel Lindhorst, directora ejecutiva interina de Compromiso Minero, este tipo de innovaciones en el proceso de formación preparan a las nuevas generaciones para una industria en constante transformación. “La minería es una industria cada vez más innovadora, y llevar estas tecnologías a la sala de clases es un claro ejemplo de cómo podemos acercar las operaciones mineras a los jóvenes. El uso del metaverso como herramienta educativa permite que los estudiantes conozcan los procesos mineros de manera segura e interactiva, complementando la formación técnica presencial mediante experiencias inmersivas que facilitan la comprensión de los procesos y fortalecen el aprendizaje práctico, en línea con las competencias que requiere la minería del presente y del futuro”.

La experiencia también incorpora una dimensión de comunidad. En el entorno virtual pueden encontrarse estudiantes de Técnico en Operación y Supervisión de Procesos Mineros y Técnico en Control y Monitoreo Remoto de Procesos Mineros de las sedes de Valparaíso, Puente Alto y del Campus Virtual, generando espacios de interacción y colaboración.

De esta manera, el metaverso se convierte en una herramienta que complementa la formación de los futuros técnicos de la minería, integrando tecnología, seguridad, simulación y aprendizaje colaborativo para acercar a los estudiantes a los desafíos y procesos que encontrarán en el mundo laboral.

En términos simples esta experiencia no reemplaza la formación práctica presencial, sino que la complementa. El metaverso se integra con la infraestructura de las salas de procesos mineros de Duoc UC, espacios especialmente habilitados y equipados con maquinaria y tecnología que permiten a los estudiantes desarrollar de manera práctica los procesos que previamente conocen y comprenden en el entorno virtual. De esta forma, ambas experiencias de aprendizaje se articulan para fortalecer la formación técnica, permitiendo que los estudiantes transiten desde la simulación inmersiva y el reconocimiento de los procesos a su aplicación práctica en equipamiento real.

Esta articulación entre tecnología inmersiva e infraestructura especializada permite ampliar las oportunidades de aprendizaje y entregar una experiencia formativa más completa. Mientras el metaverso facilita la exploración de una operación minera a gran escala, el trabajo en las salas de procesos mineros permite experimentar directamente con equipos y desarrollar competencias técnicas vinculadas a las distintas etapas de la operación.