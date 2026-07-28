Ministra de Energía detalla las prioridades de la agenda energética para el segundo semestre de 2026

Durante un desayuno ejecutivo con el Consejo de Acera, la ministra Ximena Rincón anunció que el próximo 20 de agosto comenzará un proceso de trabajo para construir una hoja de ruta orientada a modernizar la distribución eléctrica.

El Consejo de Acera celebró un desayuno ejecutivo cuya invitada principal fue la ministra de Energía, Ximena Rincón, instancia en la que dio a conocer las principales prioridades de la agenda energética del Gobierno para el segundo semestre de 2026 y dialogó sobre los cambios regulatorios, técnicos y operacionales que requiere el sistema energético nacional.

El presidente de Acera, Sergio del Campo, dio la bienvenida a la ministra, señalando que para el gremio es fundamental trabajar de manera coordinada con el Gobierno, aportando propuestas y soluciones que permitan abordar oportunamente los desafíos de la industria. “Cuando el sector público y privado logran construir acuerdos, no solo se fortalece el desarrollo del sistema eléctrico, sino que también se contribuye a entregar precios más competitivos a los clientes finales, tanto regulados como industriales. Como gremio reiteramos nuestra plena disposición a cooperar y poner nuestra experiencia técnica al servicio de este objetivo”.

Durante el encuentro, la autoridad anunció que el próximo 20 de agosto comenzará un proceso de trabajo destinado a suscribir un pacto para definir una hoja de ruta para la modernización de la distribución eléctrica, con la participación de la industria, la academia, expertos y representantes de los consumidores y del Congreso.

La ministra explicó al Consejo de Acera que este proceso recogerá los diagnósticos y estudios ya elaborados durante los últimos años y estará enfocado en avanzar hacia decisiones y acuerdos concretos que permitan actualizar el marco regulatorio del sector.

“Tenemos que pasar del diagnóstico a la acción. El 20 de agosto comenzaremos este trabajo, poniendo en valor lo que ya se ha realizado y trazando una hoja de ruta para la modernización de este segmento. El objetivo principal es que seamos capaces de alcanzar un pacto para una nueva ley de distribución”, señaló la ministra Rincón.

La autoridad invitó a Acera a participar en este proceso y reconoció el aporte que el gremio ha realizado tradicionalmente a partir de su experiencia, sus estudios y sus propuestas técnicas.

Una nueva etapa de la transición energética

En el desayuno, la Directora Ejecutiva de Acera , Ana Lía Rojas, expuso ante la ministra un balance sectorial de las energías renovables y del almacenamiento, junto con la presentación de los siete ejes que estructuran la agenda estratégica del gremio. Dichos ejes se centran en: crecimiento de la demanda y electrificación; reformas regulatorias pendientes; sistemas de almacenamiento de energía; permisos y gestión ambiental; planificación de la transmisión; desafíos técnicos de la descarbonización; y certidumbre regulatoria y financiamiento de proyectos.

En la conversación con los Consejeros de Acera , la ministra recalcó que Chile ya demostró su capacidad para desarrollar energías renovables y almacenamiento. No obstante, ahora el país debe avanzar hacia una segunda etapa de la transición energética, centrada en integrar, almacenar y utilizar eficientemente esta energía.

“La primera etapa de la transición energética en Chile consistió en demostrar que podíamos liderar en energías renovables. Eso ya se demostró. La segunda consiste en integrarlas y almacenarlas, para convertirlas en competitividad, inversión, empleo calificado y calidad de vida para las personas”, afirmó la ministra Rincón.

La autoridad destacó que el almacenamiento será fundamental no solo para los grandes proyectos de generación, sino también para el desarrollo de soluciones energéticas en hogares, estacionamientos, edificios e instalaciones productivas.

En este contexto, planteó que la regulación deberá adaptarse a un sistema en el que las personas dejarán progresivamente de ser únicamente consumidoras y comenzarán a participar de manera activa mediante generación distribuida, baterías, bombas de calor y otras tecnologías, transformándose en un “prosumidor”.

La ministra también abordó la necesidad de revisar y actualizar la regulación asociada a la generación distribuida en el segmento de net billing, el que a la fecha alcanza +500 MW de capacidad instalada, y que apunta a una meta de 1 GW al 2030.

La electricidad como habilitante del crecimiento desde la mirada Gremial de Acera

La conversación puso especial atención en la electrificación de Chile como una estrategia de crecimiento para el país, y los sectores potencialmente electrificables en Chile, junto con la importancia de los sistemas de almacenamiento, ámbito en el que Acera ha desarrollado una sólida agenda de trabajo.

Acera anunció a la ministra la consecución de un “grant” internacional de 100 mil dólares para el desarrollo de Hoja de Ruta para la Electrificación de Chile, cuyo desarrollo ya fue lanzado para ser ejecutado en un plazo de 12 meses.

“Este estudio es importante pues hoy debemos avanzar hacia un fortalecimiento de la demanda eléctrica y reemplazar consumos directos de combustibles fósiles por electricidad, porque eso también nos entrega autonomía e independencia energética”, señaló Rojas.

Como un respaldo de este propósito, Acera presentó la composición actual de socios de ACERA y sus 142 socios, con sus actuales segmentos de empresas de: generación (25); transmisión (5); tecnólogos y fabricantes (17); servicios y consultoras (55); desarrolladores, fondos y otros (40).

A través de este trabajo, la Asociación reafirma su liderazgo técnico y gremial en electrificación y almacenamiento, como un articulador de la experiencia de empresas generadoras, desarrolladoras, transmisoras, proveedoras de tecnología, consultoras y especialistas que participan en los distintos segmentos de esta industria y el importante ecosistema de 237 organizaciones que se construye a partir de Acera.

En respuesta, la ministra Rincón coincidió que la electricidad tendrá un papel cada vez más relevante para el desarrollo de la minería, el transporte, la manufactura avanzada, la inteligencia artificial y los centros de datos, por lo que será necesario acompañar este crecimiento con nueva generación renovable, almacenamiento, redes y puntos de carga.

“Estamos caminando hacia la era de la electricidad. Hoy la electricidad es la que habilita el crecimiento y, si logramos transmitir esa idea, esta transformación se va a entender mejor y podrá avanzar con mayor rapidez”, sostuvo la ministra.

La autoridad agregó que el Gobierno está trabajando de manera coordinada con los ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales para avanzar en conectividad e infraestructura de carga para la electromovilidad y de data centers.

Transmisión, coordinación y certidumbre regulatoria

Entre las prioridades abordadas durante el desayuno también estuvieron el fortalecimiento de la planificación de la transmisión, el perfeccionamiento del régimen de acceso abierto y el uso más eficiente de la infraestructura existente.

Acera planteó que el desarrollo del sistema no debe sustentarse únicamente en la construcción de nuevas líneas, sino también en la incorporación de tecnologías, automatismos y sistemas de almacenamiento que permitan aumentar la capacidad y eficiencia de la red disponible. Asimismo, manifestó la oportunidad que brinda la legislación vigente, que ya permite agilizar la evaluación ambiental de proyectos de transmisión estratégicos mediante la calificación de urgencia del artículo 15 de la Ley N.º 19.300 y que reduce a la mitad los plazos de evaluación. Para que esta herramienta sea efectiva, es clave una adecuada coordinación entre los Seremis de Energía, el Servicio de Evaluación Ambiental y los titulares de los proyectos.

La ministra destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y el Coordinador Eléctrico Nacional, con el propósito de cerrar brechas regulatorias y entregar mayor coherencia a las decisiones del sector.

Durante el encuentro también se abordó la necesidad de generar condiciones de certidumbre para las inversiones en energías renovables, almacenamiento y transmisión, mediante reglas claras, procesos predecibles y señales económicas consistentes con la transformación del sistema eléctrico.

Finalmente, el Consejo de Acera manifestó su disposición a participar activamente en las instancias anunciadas por la ministra y a poner a disposición del Gobierno los antecedentes, estudios y propuestas técnicas elaborados por la Asociación a modo de contribuir a que la segunda etapa de la transición energética permita transformar el liderazgo renovable alcanzado por Chile en mayor competitividad de los consumidores de electricidad, con independencia energética e inversión.