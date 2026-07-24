Ministro Hales inicia proceso participativo para el diseño de futuro Parque Norponiente en Calama

Con sesiones de trabajo junto a diversas organizaciones vecinales de la comuna, la División comenzó la etapa de co-diseño participativo de uno de sus compromisos ambientales asociados a su proyecto “Desarrollo Futuro DMH”, el cual tendrá una extensión de 14,7 hectáreas y se emplazará en el sector norponiente de Calama.

Cumpliendo con la implementación de sus compromisos ambientales asociados al proyecto “Desarrollo Futuro DMH”, la División Ministro Hales de Codelco comenzó con el proceso participativo en conjunto con las diferentes organizaciones sociales de Calama para definir el diseño del Parque Norponiente.

Durante esta primera etapa, Codelco se encuentra presentando a las organizaciones una propuesta base de este importante proyecto - cuya extensión será de 14,7 hectáreas -, con el propósito de recoger las observaciones y las propuestas de las organizaciones que conforman las diferentes mesas de trabajo permanentes establecidas durante el proceso de evaluación del proyecto “Desarrollo Futuro DMH”, para así, en forma colaborativa definir el diseño final.

Fernando Promis, gerente de Asuntos Comunitarios y Sustentabilidad de las Operaciones Norte de Codelco, comentó que tras la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental en enero de este año, “inmediatamente empezamos el trabajo con la comunidad, con el Serviu, para definir los diseños y empezar ya a construir el 2028. Es un parque que va a cubrir la zona norte que de alguna manera genera un límite entre lo urbano y la zona rural e industrial, y eso es lo que buscamos, que ese parque sea un pulmón que permita de alguna manera darle fuerza y limitar la zona norte de Calama”.

Víctor Escalona, perteneciente a la Junta Vecinal Francisco Segovia del sector norponiente de Calama, destacó el aporte de los vecinos: “La participación ciudadana es lo principal. Te dan voz y voto en algo que beneficia a todos. Así que me parece genial que se hagan estas reuniones y que sigamos para proyectar bien este nuevo parque”.

En tanto, Luisa Espinosa, de la Junta de Vecinos de Independencia Norte N°1, comentó que para estas instancias son de gran importancia, “ya que nosotros podemos transmitir inquietudes y llevar también información a nuestros pobladores, donde por años se ha esperado que nuestros lugares tengan una mejora por todo lo que significa, así que felices de poder compartir o conocer el nuevo proyecto y poder trabajar también”.

Karen Flores, presidenta de la Junta de Vecinos Sol del Desierto, manifestó su alegría “porque es un beneficio para la comunidad. Los vecinos estaban muy contentos porque es algo para hermosear la ciudad”. En tanto, Víctor Barra, presidente de la Junta de Vecinos de Villa Huaytiquina, puntualizó que para él y sus vecinos “es muy importante esta mesa de trabajo porque es algo más transparente para todos. Hemos estado trabajando en conjunto con nuestros vecinos que nos han dado ideas y aportes”.

Este proceso participativo continuará desarrollándose durante toda la primera etapa de este importante proyecto de recuperación y puesta en valor de espacios públicos, con sesiones de trabajo con las distintas organizaciones de la comuna para incorporar su visión y alcanzar amplios consensos respecto de las características y usos que tendrá el futuro Parque Norponiente de Calama.