Minnovex presenta Catálogo de Socios 2026 para acercar la innovación tecnológica a la minería

La publicación reúne la oferta de empresas e instituciones socias de la asociación, organizada por procesos mineros y capacidades tecnológicas, con el objetivo de facilitar la conexión entre las necesidades de la industria y las soluciones desarrolladas en Chile.

Con una oferta cada vez más diversa de soluciones para enfrentar los desafíos de productividad, seguridad y sostenibilidad de la industria, Minnovex presentó una nueva edición de su Catálogo de Socios, una publicación que reúne las capacidades de las empresas e instituciones que integran la asociación y busca facilitar el acceso a tecnologías e innovación para la minería.

La edición 2026 organiza la oferta de sus socios según las distintas etapas de la cadena de valor minera —como mina, planta, fundición y refinería, puertos, consultoría estratégica y centros de investigación—, además de clasificar sus capacidades en áreas como Minería 4.0, inteligencia artificial, automatización, sustentabilidad, seguridad, ingeniería, mantenimiento, manufactura e investigación y desarrollo.

De esta forma, el catálogo se transforma en una herramienta práctica para que compañías mineras, proveedores, inversionistas y otros actores del ecosistema puedan identificar con mayor facilidad soluciones tecnológicas acordes a sus desafíos operacionales y de negocio.

"Chile no solo tiene la oportunidad de consolidarse como un líder en la producción de minerales críticos, sino también de fortalecer un ecosistema de empresas de base tecnológica capaz de desarrollar y exportar innovación para la minería global”, explicó la gerente general de Minnovex, Alejandra Molina. “Estas compañías son clave para aumentar la productividad, mantener la continuidad operacional, mejorar la seguridad de las personas y avanzar hacia una minería más sostenible. El desarrollo de este ecosistema no solo fortalece la competitividad de la industria minera, sino que también contribuye a diversificar la economía mediante la exportación de conocimiento, tecnología y servicios especializados de alto valor agregado".

La publicación reúne a empresas proveedoras de innovación, universidades y centros de investigación, mostrando una amplia gama de tecnologías, servicios especializados y desarrollos aplicables a distintas etapas del proceso minero. Junto con visibilizar estas capacidades, el documento busca fortalecer la articulación del ecosistema y generar nuevas oportunidades de colaboración entre quienes desarrollan innovación y quienes enfrentan los desafíos de la operación minera, encontrándose disponible aquí.