Novandino Litio consolida proyecto de electromovilidad minera con nueva flota eléctrica

La iniciativa permitirá conectar el Salar de Atacama con la Planta Química de Litio Carmen, en Antofagasta, a través de un recorrido que se acerca a los 500 kilómetros sumando ambos trayectos, marcando un nuevo hito para la electromovilidad aplicada a la minería.

En un nuevo paso hacia una minería más sostenible e innovadora, Novandino Litio presentó oficialmente una flota de cuatro camiones eléctricos que operará entre el Salar de Atacama y la Planta Química de Litio Carmen, consolidando la ruta eléctrica para transporte de carga más extensa de Chile, con un recorrido total de 470 kilómetros considerando los trayectos de ida y vuelta.

La ceremonia reunió a autoridades regionales, representantes de la industria, clientes, empresas colaboradoras y ejecutivos de la compañía, quienes participaron en la inauguración oficial del proyecto, encabezada por el gerente general de Novandino Litio, Carlos Díaz.

Durante su intervención, el ejecutivo destacó que esta iniciativa representa un avance significativo en la transformación de la logística minera y reafirma el compromiso de la compañía con la innovación, la eficiencia operacional y la reducción de emisiones.

"Este es un hito muy importante dentro del camino que hemos impulsado a través de nuestra estrategia de sostenibilidad. Chile tiene la oportunidad de liderar la minería del futuro, pero ese liderazgo no dependerá únicamente de qué producimos, ni tampoco de cuánto, sino de cómo lo hacemos. Con esta nueva flota estamos demostrando, en alianza con empresas proveedoras, que es posible avanzar hacia una logística minera más limpia, más eficiente y alineada con los desafíos de la transición energética", afirmó Carlos Díaz, gerente general de Novandino Litio.

Por su parte, el seremi de Energía de la Región de Antofagasta, Alfredo Hernández, agregó que "esto es una tremenda señal y un compromiso alineado con la Ruta Energética 2026-2030 que queremos impulsar desde el Estado junto a las empresas privadas que buscan sumarse a la transición energética. Nuestra región genera más del 30% de la energía que consume el país, por lo tanto, es clave que estas señales lleguen desde Antofagasta"

Como parte de la actividad, se realizó el conversatorio "Impulsando la Electromovilidad en la Minería", en el que participaron Gerson Salas, gerente de Mantenimiento y Automatización de Novandino Litio; Alfredo Hernández, seremi de Energía de la Región de Antofagasta; y Jorge Wicki, encargado de Eficiencia Energética de Transportes Jorquera.

En la instancia, los panelistas abordaron los principales desafíos para acelerar la electrificación del transporte de carga en la minería, el desarrollo de infraestructura para la electromovilidad, la colaboración público-privada y el potencial de Chile para posicionarse como referente internacional en soluciones logísticas sostenibles.

El momento central de la ceremonia estuvo marcado por la presentación oficial de la nueva flota de camiones eléctricos y el tradicional corte de cinta, que simbolizó el inicio de operaciones de este proyecto destinado a transformar el transporte de litio entre el Salar de Atacama y la Planta Química de Litio Carmen.

El gobernador de la Región de Antofagasta, Ricardo Díaz, destacó que "en la medida que las distintas empresas de la región avancen hacia la electromovilidad, iremos incorporando más sistemas y electrolineras de carga. Novandino ya está liderando este proceso y, mientras más organizaciones sigan este camino, podremos ampliar considerablemente la infraestructura de carga disponible en la región".

Finalmente, el director del Centro Lithium I+D+I de la Universidad Católica del Norte, Jaime Chacana, afirmó que "estos avances desafían a la academia a acelerar la investigación y su transferencia hacia la industria. La electromovilidad exige formar profesionales e investigadores con una visión interdisciplinaria, y nuestro compromiso es generar conocimiento e innovación que contribuyan a una cadena de valor del litio cada vez más sostenible y competitiva".

La incorporación de esta flota forma parte de la estrategia de Novandino Litio y del proyecto Salar Futuro, orientados a integrar tecnologías de menor impacto ambiental en sus operaciones y seguir fortaleciendo una minería más eficiente, innovadora y comprometida con el desarrollo sostenible.